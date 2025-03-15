Мужчины без ресниц: модный тренд, который может стоить вам здоровья

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мужчины все больше экспериментируют с внешностью, и вот новый тренд, который покорил TikTok, — бритье ресниц. Видеоролики, где парикмахеры аккуратно удаляют ресницы клиента с помощью бритвы, становятся вирусными. В чем суть этого тренда и стоит ли за ним что-то большее, чем просто эстетика?

Фото: commons.wikimedia.org by Louis Blythe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в клетчатой рубашке

Некоторые считают, что удаление ресниц делает взгляд более "мужественным" или "жестким". Это придает глазам необычный вид: они становятся более открытыми и спокойными, с эффектом "пустых" глаз. Однако в социальных сетях, где этот тренд набирает популярность, уже ведутся горячие споры. Эксперты предупреждают: подобные эксперименты могут быть опасными для здоровья.

Почему ресницы так важны

Ресницы выполняют важнейшую защитную функцию для глаз. Они защищают от пыли, грязи, пота и даже излишнего света. Более того, ресницы защищают роговицу от механических повреждений, а также предотвращают попадание мелких частиц в глаза.

Удаление ресниц может привести к множеству проблем. По словам офтальмолога Эшли Хейден, даже маленькая царапина на роговице может быть болезненной и вызвать осложнения, такие как воспаление или язвы. Без ресниц глаза становятся более восприимчивыми к инфекциям, раздражению и сухости.

Спокойные глаза — новая эстетика или опасный тренд

Пока для одних это просто модный эксперимент, для других — настоящий вызов для здоровья. В TikTok часто обсуждают тренды, которые могут противоречить здравому смыслу. Одна из таких тенденций — это удаление ресниц бритвой. И хотя многие подростки и молодые люди поддаются этому модному увлечению, специалисты предупреждают о возможных последствиях.

Подобная процедура может привести не только к раздражению глаз, но и к более серьезным проблемам. Без ресниц глаза становятся более уязвимыми к внешним воздействиям, таким как пыль, ветер и свет. Возникает риск конъюнктивита и даже серьезных повреждений глаз.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



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