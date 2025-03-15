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Демна Гвасалия приходит в Gucci: готовьтесь к настоящему шоку в мире моды

2:33
Моя семья » Красота и стиль

Мировые модные агентства только что сообщили, что Демна Гвасалия, креативный директор "Баленсиаги", официально возглавит Gucci с июля. Это заявление подтвердило французское предприятие Kering, в котором принадлежит оба бренда.

Стильная женщина
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Стильная женщина

Что означают эти изменения для одной из самых известных марок в мире

Новая глава для Gucci

Демна — фигура, которая в последние годы активно меняла представление о современной роскоши. За десятилетие работы в "Баленсиаге" он выработал собственный уникальный подход к дизайну, который взорвал модную индустрию. Это не просто очередной дизайнер, а настоящая звезда, переопределившая понятие моды. В заявлении "Gucci" говорится, что Демна "завоевал признание и укрепил свой авторитет в отрасли". Все, что он делает, оставляет неизгладимый след в истории.

Революция и уважение

Сам Гвасалия сказал:

"Я очень рад присоединиться к семье Gucci. Для меня это большая честь внести свой вклад в дом, который я глубоко уважаю".

Уважение к бренду, у которого своя богатая история, — важный момент для Демны, ведь он всегда был сторонником инноваций, но с уважением к наследию.

Недавно он показал свою последнюю коллекцию для "Баленсиаги", снизив театральность и создав более коммерчески ориентированное видение. Это добавляет интригу к тому, что он приготовит для Gucci.

Перемены в мире моды

После внезапного ухода Сабато де Сарно, который был креативным директором Gucci в последние несколько месяцев, это назначение стало долгожданным. Модное сообщество гадало, кто же возглавит бренд после того, как де Сарно ушел за несколько недель до презентации коллекции осень-зима 2025/26 на Неделе моды в Милане.

До этого пост занимал Алессандро Микеле, который произвел настоящую революцию в Gucci, привнеснув гендерное разнообразие и эклектику в коллекции. Однако его работы не всегда находили отклик у широкой аудитории. Демна, несомненно, привнесет свою уникальную эстетику и новое видение.

Что ждет Gucci под руководством Демны

Гвасалия всегда был новатором, и его взгляд на роскошь и стиль будет наверняка интересным для поклонников бренда. Его стиль не боится ломать шаблоны, и то, что он привнесет в Gucci, обещает быть настоящим творческим прорывом.

Уточнения

«Гу́ччи» (итал. Gucci), также «Дом Гу́ччи» (англ. House of Gucci) — итальянский дом моды, производитель одежды, парфюмерии и галантереи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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