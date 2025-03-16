Твои складки — твоя проблема! Как правильно носить юбки, чтобы выглядеть стройнее

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты ведь знаешь, что неправильно подобранная юбка способна полностью разрушить образ? Особенно если она добавляет объем в ненужных местах, например, в области живота. Чтобы избежать таких ошибок, давай разберемся, какие модели юбок могут сыграть с тобой злую шутку, а какие — наоборот, подчеркивают достоинства.

Фото: Freepik by Designed by Freepik юбка

Начнем с обтягивающих длинных юбок. Такие изделия могут показаться стильными, но если модель выполнена не так, как надо, то результат окажется совсем не тем, чего ты ожидала. Особенно опасны юбки со складками — если они разгладятся не в тех местах, то добавят лишний объем. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, выбирай модели с разрезами и тканями, которые плавно облегают фигуру.

Если ты хочешь подчеркнуть изгибы и визуально удлинить ноги, обращай внимание на кожаные юбки с вертикальными вытачками. Кожаная юбка-мини, хоть и выглядит дерзко, может быть опасной в плане складок. Лучше отдавать предпочтение моделям с вертикальными швами, которые придадут фигуре утонченный вид. Также идеально подойдет юбка с трапециевидным силуэтом — она будет выглядеть стильно и выгодно подчеркнет твою талию.

В случае с пайетками все не так однозначно. Они могут сильно усложнить образ, если не подойти к выбору материала грамотно. Особенно стоит избегать юбок с плотными тканями и множеством сверкающих элементов. Но если выбрать модель с более интересными аппликациями и тканью, которая не блестит слишком ярко, а отражает свет сдержанно, ты будешь выглядеть элегантно. А широкий неблестящий пояс поможет четко обозначить талию и сделать силуэт стройнее.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.



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