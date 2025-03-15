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Шелушение кожи головы? Не спешите с шампунем, вот что действительно поможет

2:54
Моя семья » Красота и стиль

Задумывалась ли ты когда-нибудь о том, что увлажнение кожи головы так же важно, как и ухода за кожей лица? Ведь именно от состояния дермы на голове зависит здоровье твоих волос. Если пренебрегать этим, можно столкнуться с различными проблемами, включая выпадение волос и ломкость прядей. Как этого избежать? Всё проще, чем кажется.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка

"Частота увлажнения кожи головы зависит от её состояния. Если она сухая, то ты почувствуешь это по жесткости и шелушению, а также появлению зуда и покраснений", — объясняет трихолог София Бейг.

Но не стоит думать, что жирная кожа головы не требует увлажнения. Наоборот, обезвоженная кожа заставляет сальные железы работать активнее, вырабатывая больше себума, что может привести к быстро грязнящимся волосам.

Доктор Бен Бенхэм также подчеркивает, что при дегидратации нарушается здоровье волосяных фолликулов, что в свою очередь вызывает их ломкость и даже выпадение волос.

Что же делать, чтобы не столкнуться с такими проблемами? Вот несколько советов:

1. Сменить шампунь

Если твоя кожа головы сухая, первым шагом будет заменить шампуни с сульфатами на более мягкие средства. Лучший выбор — это шампуни с увлажняющими компонентами, такими как алоэ вера.

2. Обзавестись специальным кондиционером

Скорее всего, ты уже привыкла наносить кондиционер только на волосы, но есть продукты, которые предназначены и для кожи головы. Такие кондиционеры помогут увлажнить дерму, не утяжеляя волосы.

3. Использовать сыворотку

Если даже после кондиционера кожа головы остается сухой, попробуй наносить несмываемую сыворотку. Она обеспечит глубокое увлажнение и избавит от зуда и шелушений. Главное — ищи средство с гиалуроновой кислотой, которая притягивает влагу.

4. Раз в неделю — маска для кожи головы

Маски для кожи головы — это мощный способ борьбы с сухостью. Они питают и увлажняют дерму, улучшая здоровье фолликулов. Используй маску 1-2 раза в неделю, чтобы добиться максимального эффекта.

5. Время от времени используй скраб

Отшелушивание помогает удалять мертвые клетки и остатки загрязнений, которые мешают увлажняющим средствам проникать в кожу. Но будь осторожна: слишком частое использование скраба может усугубить проблему. Используй мягкие скрабы и не забывай про увлажняющие средства.

Придерживаясь этих простых рекомендаций, ты обеспечишь своей коже головы должный уход, а значит, и здоровые, блестящие волосы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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