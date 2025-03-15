Какая ошибка в макияже делает морщины заметнее

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Антивозрастной макияж требует особого подхода: косметика должна не только подчеркивать достоинства, но и скрывать возрастные изменения. Однако одно популярное средство, которое многие используют годами, после 45 лет начинает работать против вас.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макияж

Почему пудра делает лицо старше?

Речь идет о компактной пудре. В молодости она прекрасно выравнивает тон кожи и матирует, но с возрастом:

Забивается в морщины, делая их более заметными.

Создает эффект "сухой маски", лишая лицо естественного сияния.

Подчеркивает текстуру кожи, вместо того чтобы скрывать ее недостатки.

Чем заменить пудру в антивозрастном макияже?

Рассыпчатая пудра — она ложится легче и не утяжеляет макияж. Пудра с легким сиянием — мягко рассеивает свет, визуально разглаживая кожу. Фиксирующий спрей — закрепляет макияж, не создавая "муку" на лице.

Если кожа склонна к жирности, пудру можно оставить, но использовать минимально, уделяя внимание центральной зоне лица.

Главное правило макияжа после 45:

Не гнаться за матовостью! Легкое сияние делает кожу свежей, молодой и ухоженной.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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