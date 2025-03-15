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Какая ошибка в макияже делает морщины заметнее

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Антивозрастной макияж требует особого подхода: косметика должна не только подчеркивать достоинства, но и скрывать возрастные изменения. Однако одно популярное средство, которое многие используют годами, после 45 лет начинает работать против вас.

Макияж
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

Почему пудра делает лицо старше?

Речь идет о компактной пудре. В молодости она прекрасно выравнивает тон кожи и матирует, но с возрастом:

  • Забивается в морщины, делая их более заметными.
  • Создает эффект "сухой маски", лишая лицо естественного сияния.
  • Подчеркивает текстуру кожи, вместо того чтобы скрывать ее недостатки.

Чем заменить пудру в антивозрастном макияже?

  1. Рассыпчатая пудра — она ложится легче и не утяжеляет макияж.
  2. Пудра с легким сиянием — мягко рассеивает свет, визуально разглаживая кожу.
  3. Фиксирующий спрей — закрепляет макияж, не создавая "муку" на лице.

Если кожа склонна к жирности, пудру можно оставить, но использовать минимально, уделяя внимание центральной зоне лица.

Главное правило макияжа после 45:

Не гнаться за матовостью! Легкое сияние делает кожу свежей, молодой и ухоженной.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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