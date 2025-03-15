Какая ошибка в макияже делает морщины заметнее

Антивозрастной макияж требует особого подхода: косметика должна не только подчеркивать достоинства, но и скрывать возрастные изменения. Однако одно популярное средство, которое многие используют годами, после 45 лет начинает работать против вас.
Речь идет о компактной пудре. В молодости она прекрасно выравнивает тон кожи и матирует, но с возрастом:
Если кожа склонна к жирности, пудру можно оставить, но использовать минимально, уделяя внимание центральной зоне лица.
Не гнаться за матовостью! Легкое сияние делает кожу свежей, молодой и ухоженной.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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