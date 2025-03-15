Как сделать взгляд более глубоким без кукольного макияжа

Хочешь, чтобы глаза выглядели больше и выразительнее, но без сложного макияжа? Оказывается, добиться такого эффекта можно всего за пару минут с помощью простого приема, который используют профессиональные визажисты. Главное — правильно играть с тенями и светом!

Фото: stocksnap.io by Allef Vinicius, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Девушка

Как сделать "потайную стрелку" и раскрыть взгляд?

Нарисуй привычную черную стрелку тонким лайнером или карандашом. Добавь белый карандаш, нарисовав вторую стрелку прямо под черной. Легко растушуй белую линию пальцем или кистью, оставляя легкую тень. Закрепи эффект тенями — нанеси темно-коричневый оттенок чуть ниже белой стрелки. Подкрути ресницы керлером и нанеси тушь.

Почему это работает?

Этот прием создает эффект оптической иллюзии — белая линия делает подвижное веко светлее, а затемнение снизу придает глазам глубину. В итоге они выглядят намного больше, но макияж остается естественным и утонченным.

Попробуй этот лайфхак — и твои глаза станут главным акцентом в образе!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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