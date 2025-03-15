Как сделать взгляд более глубоким без кукольного макияжа

Хочешь, чтобы глаза выглядели больше и выразительнее, но без сложного макияжа? Оказывается, добиться такого эффекта можно всего за пару минут с помощью простого приема, который используют профессиональные визажисты. Главное — правильно играть с тенями и светом!
Этот прием создает эффект оптической иллюзии — белая линия делает подвижное веко светлее, а затемнение снизу придает глазам глубину. В итоге они выглядят намного больше, но макияж остается естественным и утонченным.
Попробуй этот лайфхак — и твои глаза станут главным акцентом в образе!
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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