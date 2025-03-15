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Простой шаг, который делает ресницы гуще — бери на заметку

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Ты наносишь консилер, используешь хайлайтер и делаешь все по правилам, но макияж все равно не выглядит так, как у визажистов? Возможно, ты упускаешь один важный шаг, который делает взгляд по-настоящему выразительным.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Девушка

Что упускают большинство женщин?

Речь идет о заполнении межресничного пространства. Этот прием практически незаметен, но именно он делает глаза глубже, а макияж — более выразительным.

Как правильно заполнить межресничное пространство?

  1. Используй стойкий гелевый карандаш черного или темно-коричневого цвета.
  2. Легкими движениями прорисуй линию прямо у корней ресниц, заполняя промежутки между ними.
  3. Если цвет отпечатался на слизистой, аккуратно убери излишки ватной палочкой.

Почему это работает?

Этот простой трюк:

  • Усиливает густоту ресниц визуально, даже без туши.
  • Делает глаза выразительными, не перегружая макияж.
  • Подходит для любого случая — от дневного до вечернего мейка.

Попробуй этот метод, и ты сразу заметишь разницу!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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