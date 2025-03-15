Простой шаг, который делает ресницы гуще — бери на заметку

Ты наносишь консилер, используешь хайлайтер и делаешь все по правилам, но макияж все равно не выглядит так, как у визажистов? Возможно, ты упускаешь один важный шаг, который делает взгляд по-настоящему выразительным.
Речь идет о заполнении межресничного пространства. Этот прием практически незаметен, но именно он делает глаза глубже, а макияж — более выразительным.
Этот простой трюк:
Попробуй этот метод, и ты сразу заметишь разницу!
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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