Эти тренды в наращивании давно устарели, но их до сих пор делают

2:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наращенные ресницы позволяют выглядеть эффектно даже без макияжа, но важно учитывать форму глаз, их посадку и индивидуальные особенности. Если неправильно подобрать длину, густоту или изгиб, можно получить неестественный и даже утяжеляющий взгляд. Разбираемся, какие ошибки допускают при наращивании ресниц и как их избежать.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Наращивание ресниц

1. "Лисьи глазки" подходят не всем

Модный эффект, при котором удлиненные ресницы акцентируют внешний угол глаза, может выглядеть красиво, но только при правильном подходе. Если сделать его слишком выраженным, глаза могут казаться уставшими или опущенными. Лучший вариант — использовать плавный переход длины и не перегружать ресницы.

2. Слишком плотное наращивание

Чем больше ресниц, тем лучше? Не всегда. Густота, выходящая за пределы естественного, делает взгляд тяжелым, а ресницы — искусственными. Чтобы сохранить естественность, лучше выбрать среднюю плотность и легкие материалы.

3. Эффект 6D — прошлый век

Когда-то ультрагустые ресницы с эффектом "театральных глаз" были в моде, но сегодня такой стиль устарел. Он подходит разве что для съемок и подиумов, но в повседневной жизни выглядит неестественно. Если хочется выразительного эффекта, лучше выбрать объем 2D-3D - это подчеркнет глаза, но не сделает их слишком кукольными.

4. Чрезмерный изгиб

Некоторые девушки выбирают максимальный изгиб, надеясь получить "распахнутый взгляд". Однако этот прием не всегда уместен: слишком крутой изгиб может визуально укоротить ресницы, исказить пропорции и сделать глаза меньше. Важно подобрать изгиб, который будет гармонировать с формой глаз и придавать естественное раскрытие взгляда.

Как избежать ошибок?

Обсуди результат с мастером заранее. Чем точнее ты объяснишь, чего хочешь, тем больше вероятность получить идеальный результат.

Чем точнее ты объяснишь, чего хочешь, тем больше вероятность получить идеальный результат. Выбирай естественный объем. Лучше делать коррекцию чаще, чем перегружать ресницы с первого раза.

Лучше делать коррекцию чаще, чем перегружать ресницы с первого раза. Подбирай изгиб по типу глаз. Учитывай анатомию век, разрез глаз и густоту собственных ресниц.

Учитывай анатомию век, разрез глаз и густоту собственных ресниц. Не ориентируйся только на фото из соцсетей. Они часто обработаны, а в жизни результат может выглядеть иначе.

Грамотный подход к наращиванию ресниц сделает взгляд выразительным, сохранив естественность и легкость!

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



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