Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Петуния, которая светится в темноте — садоводы в восторге от этой новинки
Бароло откроет свои тайны: где искать самое изысканное вино Италии?
Антиоксиданты против старения: простые продукты, которые творят чудеса
Шерстяные комки в желудке кошки: как избежать операции
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Варёная колбаса против сыра: что россияне кладут в бутерброды чаще всего?
Кухня без беспорядка: как подобрать встроенную технику и не разориться
Угроза изнутри: как клетки рака поджелудочной железы становятся неуязвимыми
Таинственный поклонник и новое кольцо: Алсу готова снова выйти замуж, но при одном условии

Эти тренды в наращивании давно устарели, но их до сих пор делают

2:38
Моя семья » Красота и стиль

Наращенные ресницы позволяют выглядеть эффектно даже без макияжа, но важно учитывать форму глаз, их посадку и индивидуальные особенности. Если неправильно подобрать длину, густоту или изгиб, можно получить неестественный и даже утяжеляющий взгляд. Разбираемся, какие ошибки допускают при наращивании ресниц и как их избежать.

Наращивание ресниц
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Наращивание ресниц

1. "Лисьи глазки" подходят не всем

Модный эффект, при котором удлиненные ресницы акцентируют внешний угол глаза, может выглядеть красиво, но только при правильном подходе. Если сделать его слишком выраженным, глаза могут казаться уставшими или опущенными. Лучший вариант — использовать плавный переход длины и не перегружать ресницы.

2. Слишком плотное наращивание

Чем больше ресниц, тем лучше? Не всегда. Густота, выходящая за пределы естественного, делает взгляд тяжелым, а ресницы — искусственными. Чтобы сохранить естественность, лучше выбрать среднюю плотность и легкие материалы.

3. Эффект 6D — прошлый век

Когда-то ультрагустые ресницы с эффектом "театральных глаз" были в моде, но сегодня такой стиль устарел. Он подходит разве что для съемок и подиумов, но в повседневной жизни выглядит неестественно. Если хочется выразительного эффекта, лучше выбрать объем 2D-3D - это подчеркнет глаза, но не сделает их слишком кукольными.

4. Чрезмерный изгиб

Некоторые девушки выбирают максимальный изгиб, надеясь получить "распахнутый взгляд". Однако этот прием не всегда уместен: слишком крутой изгиб может визуально укоротить ресницы, исказить пропорции и сделать глаза меньше. Важно подобрать изгиб, который будет гармонировать с формой глаз и придавать естественное раскрытие взгляда.

Как избежать ошибок?

  • Обсуди результат с мастером заранее. Чем точнее ты объяснишь, чего хочешь, тем больше вероятность получить идеальный результат.
  • Выбирай естественный объем. Лучше делать коррекцию чаще, чем перегружать ресницы с первого раза.
  • Подбирай изгиб по типу глаз. Учитывай анатомию век, разрез глаз и густоту собственных ресниц.
  • Не ориентируйся только на фото из соцсетей. Они часто обработаны, а в жизни результат может выглядеть иначе.

Грамотный подход к наращиванию ресниц сделает взгляд выразительным, сохранив естественность и легкость!

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну
Красота и стиль
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну Аудио 
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Авто
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия Аудио 
Кухонные антитренды 2025: что не стоит использовать в интерьере
Недвижимость
Кухонные антитренды 2025: что не стоит использовать в интерьере Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Последние материалы
Петуния, которая светится в темноте — садоводы в восторге от этой новинки
Бароло откроет свои тайны: где искать самое изысканное вино Италии?
Антиоксиданты против старения: простые продукты, которые творят чудеса
Шерстяные комки в желудке кошки: как избежать операции
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Эти тренды в наращивании давно устарели, но их до сих пор делают
Варёная колбаса против сыра: что россияне кладут в бутерброды чаще всего?
Кухня без беспорядка: как подобрать встроенную технику и не разориться
Угроза изнутри: как клетки рака поджелудочной железы становятся неуязвимыми
Таинственный поклонник и новое кольцо: Алсу готова снова выйти замуж, но при одном условии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.