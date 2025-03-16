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Брови вашей мечты: визажисты поделились 6 секретами идеальной формы и объема

2:30
Моя семья » Красота и стиль

Мечтаете о бровях, как у Памелы Андерсон? Или хотите, чтобы они выглядели естественно, но были ухоженными и аккуратными? Следуйте простым рекомендациям от чешской версии Elle, и ваши брови будут привлекать восхищенные взгляды!

Глаза
Фото: unsplash.com by Allef Vinicius seteales, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаза
  1. Не бойтесь асимметрии. Идеальная симметрия бровей — это миф. Главное, чтобы они выглядели гармонично. Не стоит стремиться к тому, чтобы они были одинаковыми, как близнецы. Асимметрия может добавить вашему образу уникальности и естественности.
  2. Найдите свою идеальную форму. Используйте метод с двумя карандашами, чтобы определить оптимальную форму бровей. Один карандаш приложите к лицу так, чтобы он соединял край ноздри с внутренним уголком глаза, а другой — с внешним. Это поможет вам понять, где должны начинаться и заканчиваться ваши брови. Также обратите внимание на изгиб: брови должны быть слегка изогнутыми, чтобы выглядеть естественно.
  3. Умеренное использование пинцета. Пинцет — ваш главный помощник в уходе за бровями. Выщипывайте только те волоски, которые выходят за пределы формы бровей. Не увлекайтесь, чтобы не удалить лишнего. Если вы случайно выщипали слишком много, воспользуйтесь сывороткой для роста волос, чтобы восстановить их быстрее.
  4. Имитируйте естественный рост волос. Используйте карандаш, чтобы заполнить пробелы и придать бровям объем. Нарисованные штрихи должны быть короткими и легкими, имитируя естественный рост волос. Если хотите удлинить брови снаружи, аккуратно проведите карандашом вверх, чтобы приподнять волоски.
  5. Расчешите их для объема. Используйте круглую щетку, чтобы расчесать брови вверх. Это придаст им объем и стильный вид. Если у вас густые брови, зафиксируйте их гелем для бровей, чтобы они оставались на месте в течение дня. Влажный эффект сделает ваш взгляд более выразительным.
  6. Уберите следы коррекции. Не забывайте про консилер. Он поможет скрыть любые неровности и сделать ваш макияж безупречным. Нанесите немного хайлайтера под дугу бровей, чтобы подчеркнуть их и придать лицу свежий вид.


Следуя этим простым шагам, вы сможете создать идеальные брови, которые будут выглядеть естественно и привлекательно.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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