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Тонкие волосы? Эти 10 стрижек сделают их вдвое объемнее

3:04
Моя семья » Красота и стиль

Тонкие волосы — не приговор! Их можно легко превратить в объемную и пышную прическу с помощью правильно подобранной стрижки. Достаточно выбрать подходящую форму, длину и текстуру — и волосы мгновенно будут выглядеть гуще. Разбираемся, какие стрижки действительно работают!

Девушка с волнистыми волосами
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с волнистыми волосами

1. Каре с ровным срезом

Если волосы слишком тонкие, лучше отказаться от длины и сделать каре с четким срезом. Такой вариант добавит густоты за счет плотной линии кончиков. Длина может варьироваться — от короткого боба до варианта до ключиц. Главное — никакой градуировки!

2. Классический боб

Боб не выходит из моды и прекрасно подходит для тонких волос. Его можно сделать коротким, удлиненным или добавить легкую текстуру. В любом случае эта стрижка визуально увеличивает объем.

3. Челка — ключ к объемным волосам

Любая челка добавляет визуальной густоты. Легкая челка-шторка или плотная французская челка способны создать ощущение более пышных волос.

4. Каскад

Если не хочется прощаться с длиной, то стоит выбрать небольшую градуировку. Легкий каскад добавит движения и объема, но при этом волосы не будут выглядеть редкими.

5. Лесенка

Эта стрижка популярна у голливудских звезд. Легкий переход длинных прядей помогает создать эффект воздушности и густоты. Важно: лесенка должна быть мягкой и естественной, без резких линий.

6. Пикси

Короткие волосы выглядят гуще, если правильно подобрать форму. Пикси — идеальный вариант для тонких волос, так как добавляет текстуру и объем. Но такая стрижка требует укладки, будь готова уделять этому время.

7. Длинное пикси

Более женственный вариант пикси — с удлиненной челкой. Он сохраняет эффект объема, но при этом не требует частого посещения салона.

8. Асимметричная стрижка

Если хочется добавить еще больше густоты, стоит попробовать асимметричную стрижку. Она визуально делает волосы гуще за счет разной длины.

9. Маллет

Этот тренд снова в моде! Стрижка маллет может добавить объем даже самым тонким волосам. Она не требует сложной укладки и смотрится стильно.

10. Завивка — альтернатива стрижке

Если не хочется отрезать длину, можно попробовать легкую биозавивку. Она создаст естественные волны и придаст эффект пышности.

Дополнительные секреты объема:

  • Используйте спреи и пудры для прикорневого объема.
  • Добавляйте блики и игру оттенков при окрашивании.
  • Делайте укладку с локонами, накручивая пряди в разные стороны.

Выбирай подходящую стрижку и забудь о проблеме тонких волос!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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