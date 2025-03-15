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7 оттенков волос, которые никогда не выйдут из моды — они всегда актуальны

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Тренды в окрашивании волос меняются каждый сезон, но есть оттенки, которые никогда не теряют актуальности. Они универсальны, подчеркивают природную красоту и подходят разным типам внешности. Если ищешь цвет, который останется стильным вне времени — выбирай один из этих семи вариантов!

Женщина с длинными волосами
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

1. Холодный блонд

Идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть элегантно и благородно. Этот оттенок не терпит желтизны — он должен быть чистым, с легким пепельным подтоном. Такой цвет делает образ утонченным и освежает черты лица.

2. Клубничный блонд

Мягкий, нежный оттенок с розоватыми нотками отлично подходит обладательницам теплого цветотипа. Можно выбрать легкое тонирование кончиков или окрасить всю длину — в любом случае результат будет стильным.

3. Бронд

Этот переходный цвет между блондом и брюнетом сочетает коричневые корни и светлые кончики. Бронд — идеальный выбор для тех, кто хочет добавить объем и глубину прическе, не прибегая к кардинальным переменам.

4. Шоколадный балаяж

Глубокий насыщенный оттенок с мягкими переливами — находка для брюнеток. Он делает волосы визуально гуще, придает им блеск и объем, оставаясь при этом максимально естественным.

5. Медный

Этот роскошный оттенок варьируется от насыщенного красновато-терракотового до приглушенного рыжего. Он подходит как натуральным рыжеволосым, так и тем, кто хочет добавить теплые нотки в свой образ.

6. Русый

Долгое время русый считался нейтральным, но теперь он — признак утонченного стиля. Добавь солнечные блики или легкое затемнение у корней — и обычный цвет превратится в модный и благородный.

7. Вороново крыло

Глубокий холодный черный с синим отливом — идеальный вариант для создания драматичного и эффектного образа. Такой цвет выглядит особенно роскошно на гладких и блестящих волосах. Главное — правильно ухаживать за ними, чтобы сохранить насыщенность и сияние.

Эти оттенки пережили десятки трендов и точно останутся актуальными в будущем. Выбирай свой идеальный цвет и будь в моде всегда!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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