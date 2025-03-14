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Новый тренд укладок — волосы выглядят так, будто уложились сами

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Богемный стиль возвращается и становится главным трендом 2025 года. Но теперь он проявляется не только в одежде, но и в прическах. Одним из самых популярных вариантов укладки станут призрачные волны — стильные, естественные локоны, создающие эффект легкой небрежности.

Укладка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

Что такое призрачные волны?

Этот тренд придумал известный парикмахер Том Смит. Он описывает укладку как мягкие, едва заметные волны в форме буквы S, напоминающие природную текстуру волос. В отличие от четких и идеально сформированных локонов, призрачные волны выглядят естественно, будто волосы уложились сами по себе. Именно за эту легкость их особенно любят модницы.

Почему стоит попробовать эту укладку?

  • Она подчеркивает естественную текстуру волос и не требует чрезмерной укладки.
  • Подходит как для повседневных образов, так и для вечерних мероприятий.
  • Сочетается с любыми стилями — от расслабленного бохо до утонченного гламура.
  • Полная противоположность "отутюженным" укладкам, добавляет образу нотку непринужденности и стиля.

Как сделать призрачные волны?

Если у тебя от природы волнистые волосы, достаточно просто высушить их естественным путем, используя стайлинг-крем для легкой фиксации.

Для создания волн на прямых волосах можно воспользоваться трехствольными щипцами или плойкой:

  1. Обязательно нанеси термозащиту.
  2. Завивай волосы в разных направлениях, чередуя рисунки волн.
  3. После остывания разомни пряди пальцами или расчеши расческой с редкими зубцами для естественного эффекта.

Призрачные волны — это простая и элегантная укладка, которая подойдет каждой. Добавь в свой образ легкость и богемное очарование уже этой весной!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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