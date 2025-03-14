Новый тренд укладок — волосы выглядят так, будто уложились сами

Богемный стиль возвращается и становится главным трендом 2025 года. Но теперь он проявляется не только в одежде, но и в прическах. Одним из самых популярных вариантов укладки станут призрачные волны — стильные, естественные локоны, создающие эффект легкой небрежности.
Этот тренд придумал известный парикмахер Том Смит. Он описывает укладку как мягкие, едва заметные волны в форме буквы S, напоминающие природную текстуру волос. В отличие от четких и идеально сформированных локонов, призрачные волны выглядят естественно, будто волосы уложились сами по себе. Именно за эту легкость их особенно любят модницы.
Если у тебя от природы волнистые волосы, достаточно просто высушить их естественным путем, используя стайлинг-крем для легкой фиксации.
Для создания волн на прямых волосах можно воспользоваться трехствольными щипцами или плойкой:
Призрачные волны — это простая и элегантная укладка, которая подойдет каждой. Добавь в свой образ легкость и богемное очарование уже этой весной!
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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