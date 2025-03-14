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Забудьте об этом, и зона декольте испишет вас морщинами. Вот почему

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Зона декольте — одна из самых чувствительных и уязвимых частей тела, но часто именно её мы забываем в уходе. Это пространство между шеей и грудью нуждается в особом внимании, поскольку кожа здесь гораздо тоньше, чем на лице, а также подвержена множеству внешних воздействий.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Почему мы так часто упускаем этот важный участок? И как защитить его от преждевременных признаков старения?

Защита от солнца — обязательная мера

Доктор медицинских наук, дерматолог Мэри Лупо отмечает, что кожа на декольте намного тоньше, чем на лице. Это делает её более уязвимой к повреждениям, особенно солнечными лучами.

"Зона декольте требует особого ухода, так как она значительно более чувствительна к агрессивным ингредиентам и повреждению солнцем", — поясняет врач.

Мало кто задумывается, что зона декольте получает практически такую же дозу ультрафиолетового облучения, как и лицо. Однако, по словам дерматолога Ранеллы Хирш, женщины часто пренебрегают уходом за шеей и грудью, забывая наносить солнцезащитный крем. Важно использовать крем с SPF не менее 30, чтобы предотвратить фотостарение и пигментные пятна.

Остерегайтесь агрессивных средств

Из-за тонкости кожи на декольте важно избегать использования агрессивных ингредиентов, которые могут вызвать раздражение. Ретиноиды и кислоты, которые являются незаменимыми компонентами в уходе за лицом, в этой области могут быть слишком сильными. 

Увлажнение — ключ к молодости

Постоянное увлажнение — это не только рекомендация, но и необходимость для зоны декольте. Сухость и обезвоженная кожа на груди может привести к раннему появлению тонких линий и морщин. Поэтому увлажняющие средства должны быть в вашем ежедневном уходе, чтобы сохранить кожу упругой, здоровой и гладкой.

Важные правила ухода:

  • Защита от солнца — всегда используйте солнцезащитный крем с SPF 30+.
  • Осторожно с ингредиентами — избегайте кислот и ретиноидов, они могут повредить кожу.
  • Регулярное увлажнение — увлажняйте зону декольте для предотвращения сухости и морщин.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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