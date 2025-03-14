Забудьте об этом, и зона декольте испишет вас морщинами. Вот почему

Зона декольте — одна из самых чувствительных и уязвимых частей тела, но часто именно её мы забываем в уходе. Это пространство между шеей и грудью нуждается в особом внимании, поскольку кожа здесь гораздо тоньше, чем на лице, а также подвержена множеству внешних воздействий.
Почему мы так часто упускаем этот важный участок? И как защитить его от преждевременных признаков старения?
Доктор медицинских наук, дерматолог Мэри Лупо отмечает, что кожа на декольте намного тоньше, чем на лице. Это делает её более уязвимой к повреждениям, особенно солнечными лучами.
"Зона декольте требует особого ухода, так как она значительно более чувствительна к агрессивным ингредиентам и повреждению солнцем", — поясняет врач.
Мало кто задумывается, что зона декольте получает практически такую же дозу ультрафиолетового облучения, как и лицо. Однако, по словам дерматолога Ранеллы Хирш, женщины часто пренебрегают уходом за шеей и грудью, забывая наносить солнцезащитный крем. Важно использовать крем с SPF не менее 30, чтобы предотвратить фотостарение и пигментные пятна.
Из-за тонкости кожи на декольте важно избегать использования агрессивных ингредиентов, которые могут вызвать раздражение. Ретиноиды и кислоты, которые являются незаменимыми компонентами в уходе за лицом, в этой области могут быть слишком сильными.
Постоянное увлажнение — это не только рекомендация, но и необходимость для зоны декольте. Сухость и обезвоженная кожа на груди может привести к раннему появлению тонких линий и морщин. Поэтому увлажняющие средства должны быть в вашем ежедневном уходе, чтобы сохранить кожу упругой, здоровой и гладкой.
Важные правила ухода:
Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
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