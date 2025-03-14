Loro Piana на грани переворота: новый директор — это не просто смена вывески

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире моды произошло событие, которое вызвало бурю обсуждений. 29-летний Фредерик Арно, сын главы люксовой империи Бернара Арно, стал новым генеральным директором престижного итальянского бренда Loro Piana. Этот шаг вызывает немалое любопытство — что изменится в одном из самых уважаемых брендов мира?

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Италии

Новая глава для Loro Piana

Фредерик Арно, который ранее занимал должность в холдинге LVMH, начнет свою работу в Loro Piana 26 марта. Он придет на смену Дамьену Бертрану, который, в свою очередь, теперь займется должностью заместителя генерального директора Louis Vuitton. Это решение символизирует важный момент в эволюции бренда, который, несмотря на свою сдержанную репутацию, остается символом роскоши для самых избранных.

Loro Piana — это не просто бренд, а икона стиля, знаменитая своей продукцией из кашемира и использованием материалов высшего качества. Именно эта философия и привлекает знаменитостей и состоятельных клиентов, которые ищут не только стиль, но и эксклюзивность. В 2024 году бренд отметил свое 100-летие, и выбор нового генерального директора стал важным шагом для его будущего.

Сын миллиардера в центре внимания

Фредерик Арно, родившийся в 1995 году, — фигура не только в мире бизнеса, но и в социальных сетях. В последние месяцы его связывали с участницей популярной группы BLACKPINK Лисой, после их совместных появлений на публичных мероприятиях. Однако официальных подтверждений о романтических отношениях не поступало ни от Арно, ни от Лисы.

Что ждёт бренд Loro Piana

С приходом Фредерика Арно в Loro Piana можно ожидать, что бренд будет развиваться в новом направлении, возможно, с акцентом на инновации и расширение международного присутствия. Он обладает большим опытом в управлении люксовыми брендами и привнесет свежие идеи в сохранение высокого качества и эксклюзивности продукции Loro Piana.

Уточнения

Loro Piana — итальянская компания. Производитель одежды из шерсти и кашемира класса люкс.



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