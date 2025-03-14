Не знаешь, как ухаживать за кутикулой? Эти простые методы спасут твою красоту

Если ты когда-нибудь пробовала делать маникюр самостоятельно, то наверняка знаешь: хороший лак — это ещё не всё. Главное, чтобы ногти выглядели аккуратно, а кутикула была в идеальном состоянии. Но что делать, если нет времени или возможности посетить салон?
Специалисты предлагают несколько простых и эффективных способов, чтобы кутикула всегда оставалась ухоженной.
Один из лучших способов ухода за кутикулой — это использование ремуверов. Специалисты, включая известного мастера маникюра Дебору Липпманн, рекомендуют использовать растворители для удаления омертвевших клеток кожи вокруг ногтя. Важно, что этот метод безопасен, исключает механическую травму и легко наносится — особенно удобно использовать ремуверы в виде ручек.
Когда появляются заусенцы или неровности, важно не пытаться вырвать их вручную. Это может привести к травмам и инфекциям. Вместо этого используйте щипчики для кутикулы.
"Если у вас остался маленький кусочек кожи, который легко удалить, используйте щипчики. Просто аккуратно сожмите инструмент у основания заусенца и аккуратно удалите лишнюю кожу", — объясняет Липпманн.
Если вы хотите сделать уход за ногтями ещё более профессиональным, можно попробовать портативный аппарат для маникюра и педикюра. Дерматолог Александра Боулз советует выбирать такие устройства, которые имеют насадки для удаления кутикулы и шлифовки кожи. "Не торопитесь и не спешите. Если вы новичок, не переживайте, со временем вы научитесь использовать этот инструмент быстро и уверенно", — говорит Боулз.
Если нужно избавиться от лёгких неровностей, воспользуйтесь баффом для ногтей. Нейл-дизайнер Сара Гибсон Таттл рекомендует использовать его для полировки кожи вокруг ногтей.
"Этот способ помогает сделать кожу мягкой и гладкой. Для более сложных случаев используйте лазерную пилку", — делится Таттл.
Как говорит доктор Боулз, профилактика гораздо лучше лечения. Поэтому не забывайте регулярно использовать скрабы для отшелушивания кожи вокруг ногтей. Простой сахарный скраб с кокосовым маслом в пропорции 4:1 идеально подходит для этой цели.
Надногтевая пластинка (эпонихий, ногтевая кожица) у человека — эпителиальная плёнка на краю ногтевого валика, который окружает ногтевую пластинку в нижней части ногтя, в районе ногтевой луночки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.