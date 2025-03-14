Когда не знаешь, что подарить женщине с гардеробом, как у Мадонны: секреты, которые никто не раскрывает

2:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как выбрать подарок для человека, у которого есть всё? Это настоящая головная боль, особенно если речь идет о ком-то с гардеробом, похожим на коллекцию La Rinascente. На таких мероприятиях, как день рождения Леди из северного Рима, вы можете почувствовать себя в ловушке: не хочется выглядеть плохо, а дарить что-то банальное — тоже не вариант. Как решить эту дилемму?

Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Девушка в красном

"Социальный подарок"

Один из самых популярных трендов в мире подарков — это так называемый "социальный" подарок. Идея простая: вместо того чтобы покупать подарок в одиночку, можно скинуться с другими приглашенными. Обсуждается сумма, которая, как правило, бывает немаленькой, и коллективно выбирается подарок. Это может быть что угодно — от люксовых сапог Valentino до элегантного пояса Gucci. Такой подход позволяет избежать неловкости при выборе, ведь все участвуют в процессе.

Недавно одна именинница решила сделать этот процесс еще проще. Она прямо в чате WhatsApp поделилась своим номером счета и попросила перевести деньги, чтобы потом купить себе желаемую сумку от Диор. Все участники праздника с радостью поддержали её инициативу, ведь вместо ненужных обсуждений и сомнительных сюрпризов, они просто собрали нужную сумму и подарили "подарок на заказ".

Такой подход избавляет от стресса, связанного с выбором подарка, и делает праздник еще более особенным, ведь каждый может внести свой вклад в исполнение желания именинницы. И даже если вы — человек, привыкший к роскоши, это вовсе не значит, что дарить деньги или просто скидываться на подарок — зазорно. Напротив, это становится настоящим трендом среди богатых и успешных.

Уточнения

Пода́рок — вещь, которую даритель по собственному желанию безвозмездно преподносит в полное владение с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка.



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