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Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну

2:43
Моя семья » Красота и стиль

Весна — пора легкости и обновлений. И, конечно, самое время заменить тяжелые зимние пальто и пуховики на стильные и удобные модели, которые подойдут для весенних температур. Если вы хотите обновить свой гардероб и следить за модой, мы подготовили подборку из пяти самых популярных пальто и курток этого сезона.

Женщина в пальто
Фото: Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в пальто

Тренчи: классика, проверенная временем

Тренч-пальто — это безусловный лидер весеннего сезона, который не выходит из моды годами. Привлекательность этого фасона заключается в его универсальности: он идеально подходит к любой фигуре, а классический крой с поясом подчеркнет достоинства. Если не знаете, с чем носить тренч, не переживайте: он отлично смотрится с джинсами, брюками, юбками и даже платьями. К тому же существует множество вариантов тренчей: от классических бежевых моделей средней длины до укороченных тренчей, которые тоже очень стильны.

Замшевые куртки и пальто: тренд 2025 года

Замшевые изделия в этом году набирают популярность и становятся достойной альтернативой кожаным курткам и пальто. Эти вещи, как правило, выполнены в приглушенных оттенках, подчеркивающих текстуру материала, и часто имеют длину до талии. Замша отлично сочетается с модными широкими брюками и джинсами. Однако стоит помнить, что замшевые вещи могут быть не самыми дешевыми, и выбрать синтетический аналог будет довольно сложно — натуральная замша выглядит намного эффектнее.

Легкие куртки: свобода и комфорт

Кроме тренчей и замшевых изделий, стоит обратить внимание на легкие куртки, которые станут незаменимыми в переходный период. Эти модели могут быть выполнены из различных материалов, от денима до водоотталкивающих тканей, и идеально подходят для ежедневных прогулок по городу. Главное, что они не сковывают движений, а благодаря разнообразию фасонов можно выбрать именно ту модель, которая идеально подойдет под ваш стиль.

Пуховики и легкие пальто

Не стоит забывать и о легких пуховиках, которые также актуальны весной. Их можно носить как в холодные утра, так и в более теплые дни. Важно помнить, что такие куртки должны быть стильными и не слишком громоздкими, чтобы не перегружать образ.

Весной, когда природа расцветает, важно, чтобы ваш гардероб также отражал обновления. Выбирайте стильные и удобные куртки и пальто, чтобы встретить этот сезон с комфортом и уверенность в своем образе.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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