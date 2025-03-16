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Гладкая и сияющая кожа: секреты создания глянцевого макияжа без лишнего блеска

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Глянцевый макияж — это тренд, который придаёт коже сияние и свежесть. Однако многие боятся, что такой макияж будет выглядеть как жирная кожа. Мы расскажем, как создать идеальный сияющий образ, избегая лишнего блеска.

Женщина, макияж
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина, макияж

Правильная база

Чтобы избежать жирного блеска, важно тщательно подготовить кожу. Начните с матирующего праймера, который поможет контролировать выработку себума. Он создаст идеальное основание для глянцевого макияжа, сохраняя кожу матовой в нужных зонах.

Сияющие текстуры

Выбирайте продукты с лёгким сиянием, такие как жидкие румяна и хайлайтеры. Слишком плотные текстуры могут перегрузить кожу. Используйте хайлайтер с мелким шиммером на высоких точках лица, чтобы создать естественное сияние, а не жирный блеск.

Контроль блеска

Для зоны Т (лоб, нос, подбородок) используйте матирующие пудры или закрепляющие спреи с эффектом мягкого финиша. Это поможет сохранить сияние в нужных местах, но предотвратит накопление блеска на коже.

Глянцевый макияж может выглядеть идеально, если правильно подготовить кожу и выбрать нужные продукты. Подчеркните своё сияние с помощью лёгких текстур и матирования в нужных зонах, чтобы избежать эффекта жирного блеска.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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