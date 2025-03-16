Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перестаньте искать оправдания: эта инструкция заставит вас бросить пить
Запрет гибридов с 2030 года могут отменить — что изменится для водителей
Гнев подростка — это бомба замедленного действия: ситуацию можно разрядить
Этот один яркий акцент преобразит интерьер в стиле минимализма
Как вырастить мощные помидоры без пасынкования? Метод Маслова
Может ли Казахстан превратить тюльпан в источник дохода
Зачем кошка превращается в кролика? Разбираемся в травяной диете пушистиков
Стриптизёр Тарзан похвастался свои богатством: налоговая пусть не напрягается
Забудете о болезнях: ТОП-9 продуктов, доступных каждому — укрепят иммунитет и нервы

Подбираем идеальный оттенок волос: советы для каждого цветотипа

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Правильный оттенок волос может подчеркнуть естественную красоту и создать гармоничный образ. Чтобы выбрать идеальный цвет, важно учитывать ваш цветотип, который определяется сочетанием тона кожи, глаз и волос. Разберём, как найти свой идеальный оттенок.

Окрашивание волос
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Окрашивание волос

Для тёплого цветотипа

Если ваша кожа имеет золотистый или персиковый оттенок, вам подойдут тёплые цвета. Это могут быть золотистые, медовые или карамельные оттенки. Для волос, как правило, лучше выбирать тёплые блонды, рыжие и каштановые тона, чтобы создать гармонию с вашей природной внешностью.

Для холодного цветотипа

Если у вас холодный подтон кожи с розовыми или голубыми оттенками, выбирайте холодные оттенки волос. Платиновый блонд, пепельные блонды и холодные коричневые оттенки идеально подойдут для вашего цветотипа. Эти цвета подчеркнут вашу светлую кожу и создадут стильный контраст.

Нейтральный цветотип

Для тех, чей цветотип нейтральный, можно экспериментировать с обеими палитрами — как тёплыми, так и холодными оттенками. Здесь важен баланс, так как ваш цвет кожи и глаз позволяет носить различные оттенки.

Правильный выбор оттенка волос, соответствующего вашему цветотипу, позволяет создать гармоничный и естественный образ. Обратите внимание на тон кожи, глаз и предпочтения в цветах, чтобы выбрать идеальный оттенок, который подчеркнёт вашу индивидуальность.

Уточнения

Цвет волос определяется содержанием в них двух пигментов — эумеланина и феомеланина.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Можно ли пускать кошку в постель? Всё не так просто
Домашние животные
Можно ли пускать кошку в постель? Всё не так просто Аудио 
Только этот метод спасёт кожу от старения — почему им пользуются все
Красота и стиль
Только этот метод спасёт кожу от старения — почему им пользуются все Аудио 
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Новости спорта
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Последние материалы
Подбираем идеальный оттенок волос: советы для каждого цветотипа
Зачем кошка превращается в кролика? Разбираемся в травяной диете пушистиков
Стриптизёр Тарзан похвастался свои богатством: налоговая пусть не напрягается
Забудете о болезнях: ТОП-9 продуктов, доступных каждому — укрепят иммунитет и нервы
Жирков раскрыл тайну: этот клуб станет чемпионом России — у соперников не будет шансов
Нехватка воды канула в лету — человечество научилось добывать воду из воздуха
Грустные глазки или хитрый расчёт? Как не поддаться на манипуляции питомцев
Без тренажеров и зала: упражнения, которые сделают тело сильным и выносливым
Каждый третий недосыпает, а каждый пятый даже не подозревает, что у него опасное нарушение сна
Новый Ford Transit 2025: мощнее, умнее, надёжнее — что изменилось
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.