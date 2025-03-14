90-е в тренде: самые популярные укладки, которые возвращаются в моду

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода циклична, и стиль 90-х возвращается на подиумы и улицы. Укладки, которые когда-то были на пике популярности, снова захватывают мир красоты. Мы расскажем, как же воссоздать образы из 90-х и адаптировать их под современные реалии

Фото: flickr.com by Steve Snodgrass, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кудрявые волосы

Лёгкие волны и текстурированные волосы

Одним из самых заметных трендов являются волны, которые не требуют идеальной укладки. Укладка с текстурой, напоминающая лёгкие локоны или еле заметные волны, смотрится естественно и непринуждённо. Для создания такого образа можно использовать утюжок или плойку, не придавая локонам чёткости.

Высокие хвосты и косички

Ещё один тренд из 90-х, который вернулся в моду — это высокие хвосты. В комбинации с гладкими волосами или лёгкими локонами они создают стильный и молодёжный образ. Также популярны косички — как в стиле "гипер-стилизованных" хвостиков, так и свободные французские косы, которые дополняют повседневный стиль.

Химическая завивка и объём

Далеко не все любили этот тренд, но сейчас химическая завивка снова в моде. Мало кто решается на долговременные химические укладки, но для ретро-стиля можно создать искусственную текстуру с помощью стайлинговых средств и объёмных локонов.

Ретро-укладки из 90-х снова в моде, и они лёгко адаптируются под любой стиль. Воздушные локоны, высокие хвосты и косички вернулись, и теперь их можно смело использовать в повседневной жизни.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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