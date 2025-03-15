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Натуральные брови в тренде: создаём идеальную форму без татуажа

1:37
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы тренд на естественность охватывает не только макияж, но и форму бровей. Никаких сверхтонких линий или ярких акцентов — сегодня в моде натуральные, густые и слегка небрежные брови. Мы расскажем, как же добиться такого эффекта, не прибегая к татуажу.

Девушка
Фото: stocksnap.io by Allef Vinicius, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка

Уход и питание для бровей

Чтобы ваши брови выглядели естественно и красиво, важно поддерживать их здоровье. Регулярное увлажнение и питание с помощью масел (например, касторового или репейного) помогут стимулировать рост волосков и сделать брови гуще. Маски для бровей можно делать даже дома, используя натуральные компоненты, такие как мёд и оливковое масло.

Придание формы без татуажа

Для создания трендовых натуральных бровей можно использовать специальные карандаши, гели и пудры. Ключевой момент — выбирайте оттенок, который максимально близок к естественному цвету ваших волос. Лёгкими движениями заполняйте пробелы, не пытаясь сделать брови слишком яркими или чёткими.

Брови в нужной форме

Если у вас густые брови, достаточно лишь подчеркнуть их форму, выщипав лишние волоски. Для более тонких бровей можно использовать гель с эффектом ламинирования, который придаст им объём и стойкость на весь день.

Модные натуральные брови можно создать без татуажа, если правильно ухаживать за ними и использовать качественные косметические средства. Эффект будет выглядеть естественно, но при этом стильно.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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