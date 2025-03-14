Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что в СССР можно было купить на 1 рубль
13 миллионов и важный выбор: покупка осьминога или три комнаты в центре Перми
Лёгкий и постный Наполеон — попробуйте этот нежный вариант
Центробанк России может поднять ключевую ставку уже 21 марта
Одна деталь в речи Путина удивила Францию: он не упомянул лидеров европейских стран
Хотите выглядеть моложе: ваш прикус может испортить или улучшить внешность
Санкции могут уйти, а Mercedes и Toyota – вернуться? Аналитики высказались о будущем авторынка
Вы даже не открыли дверь, а кошка уже ждет — как это возможно
Китайские премиум-авто массово перепродают – что с ними не так

Общение с нарциссом: как не потерять себя и не стать его тенью

3:01
Моя семья » Красота и стиль

В отношениях с нарциссами, будь то партнер, родитель или коллега, важно заранее понимать, как вести себя, чтобы избежать токсичных последствий. Хотя нарциссическое расстройство личности встречается не так часто — всего 1-2% людей, это не значит, что его влияние не может затронуть ваше окружение.

Люди
Фото: commons.wikimedia.org by Ananian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Люди

Сначала нарцисс может казаться обаятельным и энергичным, но его скрытые негативные качества начинают проявляться со временем. По данным Time, такие люди часто отличаются высокомерностью, отсутствием эмпатии и постоянной потребностью в признании.

Что стоит учитывать в отношениях с нарциссами

Нарциссическое расстройство не зависит от воли человека. Генетика и воспитание играют ключевую роль в формировании таких черт. Например, чрезмерная похвала или постоянная критика со стороны родителей могут стать факторами, способствующими развитию нарциссизма. Нарциссы редко воспринимают критику и часто отвергают попытки изменить их поведение.

Если вам предстоит взаимодействие с нарциссом, будь то родитель или партнер, важно открыто обозначить свои потребности. Например, можно сказать:

"Мне важно, чтобы ты была счастлива, но я также нуждаюсь в твоей поддержке и понимании".

Это поможет вам отстоять свои границы, но будьте готовы к болезненной реакции с их стороны.

В романтических отношениях полезно установить чёткие границы. Нарциссы часто воспринимают критику как личную обиду и могут начать вести себя как жертвы, что усложняет конструктивный диалог. Однако, проявляя заботу и поддерживая их, можно смягчить негативные реакции.

Когда стоит прекратить отношения с нарциссом

Часто лучший выход — это разрыв отношений с нарциссом. Особенно если в отношениях присутствуют признаки насилия. Если вы постоянно чувствуете себя обесценённым и игнорируемым, а все попытки наладить связь не дают результата, пришло время подумать о завершении этих отношений.

Это касается не только романтических связей, но и дружбы, а также рабочих отношений, особенно если ваш начальник — нарцисс. Подумайте, сможете ли вы продолжать работать в таком коллективе, и если да, то стоит ли искать работу в другом месте.

Как восстановить себя после токсичных отношений

Важно не допустить, чтобы токсичный человек снова появился в вашей жизни. Если нарцисс пытается связаться с вами, это может быть сигналом, что пора закрыть этот этап. Важно научиться принимать такие решения и двигаться дальше.

Не забывайте также искать поддержку у друзей, наставников или учителей. Важно окружить себя теми, кто понимает вас и поддерживает, особенно если в прошлом вы не получали этого в отношениях. Главное — помнить о своей ценности и дееспособности.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή «душа»; λόγος «учение») — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Садоводство, цветоводство
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку Аудио 
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Экономика и бизнес
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок Аудио 
Популярное
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая

Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.

Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова Штаны с мёртвого и огромные тиражи: секреты жёлтой империи Пулитцера Сергей Лебедев Бомбы GLSDB для Украины: в США раскрыли правду о дальности и эффективности Дмитрий Плотников
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
Последние материалы
Что в СССР можно было купить на 1 рубль
13 миллионов и важный выбор: покупка осьминога или три комнаты в центре Перми
Лёгкий и постный Наполеон — попробуйте этот нежный вариант
Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны
Центробанк России может поднять ключевую ставку уже 21 марта
Одна деталь в речи Путина удивила Францию: он не упомянул лидеров европейских стран
Хотите выглядеть моложе: ваш прикус может испортить или улучшить внешность
Санкции могут уйти, а Mercedes и Toyota – вернуться? Аналитики высказались о будущем авторынка
Общение с нарциссом: как не потерять себя и не стать его тенью
Вы даже не открыли дверь, а кошка уже ждет — как это возможно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.