Общение с нарциссом: как не потерять себя и не стать его тенью

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В отношениях с нарциссами, будь то партнер, родитель или коллега, важно заранее понимать, как вести себя, чтобы избежать токсичных последствий. Хотя нарциссическое расстройство личности встречается не так часто — всего 1-2% людей, это не значит, что его влияние не может затронуть ваше окружение.

Фото: commons.wikimedia.org by Ananian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Люди

Сначала нарцисс может казаться обаятельным и энергичным, но его скрытые негативные качества начинают проявляться со временем. По данным Time, такие люди часто отличаются высокомерностью, отсутствием эмпатии и постоянной потребностью в признании.

Что стоит учитывать в отношениях с нарциссами

Нарциссическое расстройство не зависит от воли человека. Генетика и воспитание играют ключевую роль в формировании таких черт. Например, чрезмерная похвала или постоянная критика со стороны родителей могут стать факторами, способствующими развитию нарциссизма. Нарциссы редко воспринимают критику и часто отвергают попытки изменить их поведение.

Если вам предстоит взаимодействие с нарциссом, будь то родитель или партнер, важно открыто обозначить свои потребности. Например, можно сказать:

"Мне важно, чтобы ты была счастлива, но я также нуждаюсь в твоей поддержке и понимании".

Это поможет вам отстоять свои границы, но будьте готовы к болезненной реакции с их стороны.

В романтических отношениях полезно установить чёткие границы. Нарциссы часто воспринимают критику как личную обиду и могут начать вести себя как жертвы, что усложняет конструктивный диалог. Однако, проявляя заботу и поддерживая их, можно смягчить негативные реакции.

Когда стоит прекратить отношения с нарциссом

Часто лучший выход — это разрыв отношений с нарциссом. Особенно если в отношениях присутствуют признаки насилия. Если вы постоянно чувствуете себя обесценённым и игнорируемым, а все попытки наладить связь не дают результата, пришло время подумать о завершении этих отношений.

Это касается не только романтических связей, но и дружбы, а также рабочих отношений, особенно если ваш начальник — нарцисс. Подумайте, сможете ли вы продолжать работать в таком коллективе, и если да, то стоит ли искать работу в другом месте.

Как восстановить себя после токсичных отношений

Важно не допустить, чтобы токсичный человек снова появился в вашей жизни. Если нарцисс пытается связаться с вами, это может быть сигналом, что пора закрыть этот этап. Важно научиться принимать такие решения и двигаться дальше.

Не забывайте также искать поддержку у друзей, наставников или учителей. Важно окружить себя теми, кто понимает вас и поддерживает, особенно если в прошлом вы не получали этого в отношениях. Главное — помнить о своей ценности и дееспособности.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή «душа»; λόγος «учение») — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.



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