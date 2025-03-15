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Уникальная сила плацентарной косметики для омоложения и восстановления кожи

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Плацентарная косметика давно вызывает споры. Одни считают её настоящей находкой в антивозрастном уходе, другие сомневаются в эффективности этого средства. Экстракты плаценты обещают восстановление, увлажнение и омоложение кожи, но насколько оправданы эти заявления? Разберёмся, действительно ли стоит включать такие средства в свой уход.

крем
Фото: commons.wikimedia.org by AnnaMayak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
крем

Как работает плацентарная косметика

Главный компонент — экстракт плаценты, содержащий аминокислоты, пептиды и витамины, способствующие регенерации кожи. Эти вещества стимулируют обновление клеток, улучшая текстуру и упругость. Благодаря интенсивному увлажнению кожа выглядит более свежей и сияющей.

Плюсы и минусы использования

Преимущества:

  • Способствует увлажнению и питанию кожи
  • Усиливает регенерацию и повышает эластичность
  • Может разглаживать мелкие морщины

Недостатки:

  • Возможна аллергическая реакция
  • Некоторые продукты содержат животный экстракт, что не подходит веганам
  • Не все исследования подтверждают омолаживающий эффект

Плацентарная косметика может стать полезным дополнением к уходу, особенно если кожа нуждается в восстановлении. Однако важно выбирать проверенные бренды и учитывать индивидуальные реакции кожи.

Уточнения

Плаце́нта — эмбриональный орган у всех плацентарных млекопитающих, некоторых сумчатых, рыбы-молота и других живородящих хрящевых рыб, а также живородящих онихофор и ряда других групп животных, позволяющий осуществлять перенос материала между циркуляционными системами плода и матери;

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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