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Седые волосы — это шик, но не с этой одеждой: как подобрать идеальные оттенки для гардероба

3:16
Моя семья » Красота и стиль

Когда ты перестаешь закрашивать седину, многое в твоем образе меняется. Помимо экономии времени и денег на салонные процедуры, появляется новая задача — правильно подобрать гардероб. Ведь цвет волос напрямую влияет на то, какие оттенки одежды подчеркивают твою внешность, а какие, наоборот, делают образ блеклым. Разбираемся, какие цвета стоит включить в свой стиль, чтобы выглядеть ярко, эффектно и элегантно.

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Синий — универсальный выбор

  • Стилист Патрик Кенгер советует избегать совпадения оттенка волос и одежды, иначе образ может выглядеть блеклым. Особенно хорошо синий подходит голубоглазым и зеленоглазым женщинам — он подчеркивает глубину взгляда и освежает кожу. Выбирай оттенки кобальтового, сапфирового или электрик-синего, чтобы добавить контраст.

Коричневый — для теплых оттенков глаз

  • Если у тебя карие или ореховые глаза, то коричневая гамма станет отличным союзником. Шоколадные, медные, терракотовые оттенки помогут подчеркнуть теплоту внешности и сделают лицо более выразительным.

Черный — осторожно, но элегантно

  • Черный — классика, но с седыми волосами он может выглядеть слишком резко. Стилист Клэр Холден рекомендует черный только тем, у кого холодный подтон кожи. Если же он делает кожу слишком бледной, лучше заменить его на лавандовый, розовый или серо-синий, чтобы образ получился мягче.

Красный — беспроигрышный вариант

  • Красное платье или жакет — это всегда элегантно, особенно на фоне серебристых волос. Этот цвет подчеркивает черты лица и делает образ эффектным. Независимо от цвета глаз и оттенка кожи, красный добавит энергии и уверенности.

Фуксия и бордовый — для теплого подтона кожи

  • Женщинам с теплым оттенком кожи стилисты советуют фуксию, малиновый и бордовый. Эти насыщенные цвета делают лицо более свежим и молодым. Дополнить образ можно помадой в тон — это создаст стильный завершенный лук.

Серый — подбираем правильно

  • Хотя серый цвет может слиться с сединой, он не под запретом. Главное — выбрать правильный оттенок. Если волосы светлые, подойдет угольно-серый, а если темные — светло-серый или серебристый. Это создаст нужный контраст.

Розовое золото — лучшее украшение

  • Ювелир Лекси Тауби отмечает, что серебро и белое золото могут выглядеть слишком монотонно с седыми волосами. А вот серьги, кольца и браслеты из розового золота добавляют теплоты и делают образ более живым.

Заключение

Седые волосы — это не повод отказываться от ярких оттенков. Главное правило — избегать слияния цвета волос и одежды, добавлять контраст и выбирать цвета, которые подчеркивают черты лица. Синий, коричневый, красный, бордовый, фуксия и розовое золото - идеальные варианты, которые помогут выглядеть стильно и элегантно.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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