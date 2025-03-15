Хотели стильную стрижку, а получили тётю Тамару из бухгалтерии? Как не состарить себя в парикмахерской

3:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Поменять прическу и постареть на пять лет? Не наш вариант! Рассказываем, какие ошибки в выборе стрижки и цвета волос могут добавить вам возраст, а какие техники помогут выглядеть моложе.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рубашка

Прямой пробор: строгость, которая старит

Почему это не работает

Чёткий прямой пробор создаёт графичность и строгость, которые подчёркивают возраст. К тому же он делает черты лица более резкими.

Что делать

Попробуйте асимметричный или косой пробор — он смягчает образ, создавая эффект лёгкости и омоложения. Посмотрите на Еву Лонгорию - её стильное боб-каре с асимметрией смотрится молодо и свежо.

Прическа без челки: морщины на лбу никуда не спрячутся

Почему это не работает

Отсутствие челки делает лицо более открытым и подчёркивает возрастные изменения, особенно морщинки на лбу.

Что делать

Правильная косая челка средней густоты смягчает черты лица, скрывает недостатки и добавляет игривости. Пенелопа Крус с прямой челкой доказывает, что с этим элементом можно выглядеть стильно и молодо в любом возрасте.

Экстравагантные стрижки: молодиться — не всегда удачная идея

Почему это не работает

Неоновые цвета, ультракороткие стрижки и причудливые формы могут выглядеть неуместно, если их цель — сделать моложе. Наоборот, они создают эффект "молодящейся" прически, что только подчёркивает возраст.

Что делать

Выбирайте натуральные оттенки и мягкие линии. Они добавляют элегантности и утончённости, а не сигнализируют окружающим о попытке выглядеть моложе любой ценой.

Длинные прямые волосы: не всегда удачное решение

Почему это не работает

Прямые длинные волосы без объёма утяжеляют черты лица и подчёркивают усталый вид кожи.

Что делать

Лёгкие волны или текстурированные локоны делают образ более свежим и молодым. Посмотрите на Деми Мур - её слегка завитые волосы выглядят естественно и стильно.

Очень короткие стрижки: когда открытое лицо — не плюс

Почему это не работает

Слишком короткая стрижка открывает виски, шею и лоб, а именно эти зоны чаще всего выдают возраст.

Что делать

Если вы предпочитаете короткие волосы, выбирайте объёмные стрижки, которые можно укладывать так, чтобы подчёркивать достоинства и смягчать контуры лица.

Дополнительно: важность правильного цвета волос

Какие ошибки могут добавить возраст

Чёрный цвет: подчёркивает тонкие волосы и несовершенства кожи.

подчёркивает тонкие волосы и несовершенства кожи. Жёсткие контрасты: резкие переходы цветов смотрятся неестественно.

Что делать

Осветление на 2-3 тона от вашего естественного оттенка делает лицо свежее и моложе. Если хотите сохранить тёмный цвет, добавьте мягкие светлые пряди у лица, как это делает Джулия Робертс.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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