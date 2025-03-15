Хотели стильную стрижку, а получили тётю Тамару из бухгалтерии? Как не состарить себя в парикмахерской

Поменять прическу и постареть на пять лет? Не наш вариант! Рассказываем, какие ошибки в выборе стрижки и цвета волос могут добавить вам возраст, а какие техники помогут выглядеть моложе.
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Рубашка
Прямой пробор: строгость, которая старит
Почему это не работает
Чёткий прямой пробор создаёт графичность и строгость, которые подчёркивают возраст. К тому же он делает черты лица более резкими.
Что делать
Попробуйте асимметричный или косой пробор — он смягчает образ, создавая эффект лёгкости и омоложения. Посмотрите на Еву Лонгорию - её стильное боб-каре с асимметрией смотрится молодо и свежо.
Прическа без челки: морщины на лбу никуда не спрячутся
Почему это не работает
Отсутствие челки делает лицо более открытым и подчёркивает возрастные изменения, особенно морщинки на лбу.
Что делать
Правильная косая челка средней густоты смягчает черты лица, скрывает недостатки и добавляет игривости. Пенелопа Крус с прямой челкой доказывает, что с этим элементом можно выглядеть стильно и молодо в любом возрасте.
Экстравагантные стрижки: молодиться — не всегда удачная идея
Почему это не работает
Неоновые цвета, ультракороткие стрижки и причудливые формы могут выглядеть неуместно, если их цель — сделать моложе. Наоборот, они создают эффект "молодящейся" прически, что только подчёркивает возраст.
Что делать
Выбирайте натуральные оттенки и мягкие линии. Они добавляют элегантности и утончённости, а не сигнализируют окружающим о попытке выглядеть моложе любой ценой.
Длинные прямые волосы: не всегда удачное решение
Почему это не работает
Прямые длинные волосы без объёма утяжеляют черты лица и подчёркивают усталый вид кожи.
Что делать
Лёгкие волны или текстурированные локоны делают образ более свежим и молодым. Посмотрите на Деми Мур - её слегка завитые волосы выглядят естественно и стильно.
Очень короткие стрижки: когда открытое лицо — не плюс
Почему это не работает
Слишком короткая стрижка открывает виски, шею и лоб, а именно эти зоны чаще всего выдают возраст.
Что делать
Если вы предпочитаете короткие волосы, выбирайте объёмные стрижки, которые можно укладывать так, чтобы подчёркивать достоинства и смягчать контуры лица.
Дополнительно: важность правильного цвета волос
Какие ошибки могут добавить возраст
Чёрный цвет: подчёркивает тонкие волосы и несовершенства кожи.