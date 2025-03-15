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Обновляем кожу к лету: домашние рецепты пилингов, которые работают

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Пилинг — один из лучших способов обновить кожу и подготовить её к летнему сезону. Однако не все виды пилинга безопасны для самостоятельного использования. Врач-косметолог Наталия Кочкина рассказала "Газете.Ru", какие процедуры можно проводить дома, а какие лучше оставить профессионалам.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

Какие пилинги нельзя делать самостоятельно

  • Глубокий пилинг: агрессивная процедура, при которой верхний слой кожи буквально сжигается. В домашних условиях может привести к ожогам и шрамам.
  • Срединный пилинг: менее травматичный, но всё же требует профессионального подхода. Например, ТСА-пилинг (трихлоруксусная кислота) вызывает сильное шелушение и отёки. Ошибки в использовании могут привести к долгозаживающим ожогам.
  • Ретиноевый (жёлтый) пилинг: популярная процедура, но не подходит для домашнего применения, так как требует чёткого контроля концентрации ретиноидов.

Эти пилинги лучше доверить специалисту, так как неправильное применение может нанести коже серьёзный вред.

Какие пилинги можно делать дома

  • Поверхностные кислотные пилинги: безопасный вариант, если концентрация AHA и BHA-кислот не превышает 10%. Они мягко отшелушивают кожу и не вызывают ожогов.
  • Готовые пилинги из аптек и магазинов: чаще всего содержат смесь кислот и безопасны для самостоятельного использования.

Домашние рецепты пилинга

Аскорбиновый пилинг (с витамином C)

  • Осветляет кожу, стимулирует выработку коллагена, борется со свободными радикалами.
  • Необходим 10% раствор витамина C (готовится непосредственно перед нанесением).
  • Курс — 10 процедур, постепенно увеличивая время воздействия.

Янтарный пилинг

  • Подходит для всех типов кожи, уменьшает отёчность, укрепляет клеточные мембраны.
  • Разотрите 3 таблетки янтарной кислоты, смешайте с 1 ч. л. воды.

Время воздействия

  • Сухая и чувствительная кожа - 5 минут.
  • Жирная кожа - до 15 минут.

Важно: перед нанесением распарьте лицо для лучшего эффекта.

Противопоказания для пилинга

  • Открытые раны и воспаления.
  • Дерматиты, розацеа.
  • Акне в активной стадии.

Совет: перед первым применением проведите тест на аллергическую реакцию — нанесите небольшое количество состава на запястье.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel - "скоблить", "снимать шелуху") или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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