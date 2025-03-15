Маски, витамины, уход — но волосы всё равно выпадают? Разбираемся, что вы делаете не так

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Хотите, чтобы ваши волосы были густыми, сильными и блестящими? Тогда пора избавиться от привычек, которые разрушают их изнутри. Врач-дерматовенеролог Юлдыз Аджигулова рассказала lady. mail. ru, какие ошибки мы совершаем каждый день и как их исправить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё волос

Что вредит волосам

Высокая температура

Частая сушка феном, выпрямление без термозащиты и перегрев на солнце разрушают кутикулу волос, делая их ломкими и сухими.

Неправильный уход

Использование агрессивных шампуней и химических завивок.

Отказ от бальзамов и масок.

Окрашивание непрофессиональными средствами.

Такие ошибки ослабляют волосы, делая их уязвимыми к повреждениям.

Тугие прически

Постоянное натяжение волос может привести к тракционной алопеции — выпадению волос из-за разрушения фолликулов.

Курение

Никотин нарушает микроциркуляцию, из-за чего волосы становятся тусклыми и истонченными.

Алкоголь

Этиловый спирт мешает усвоению белка и обезвоживает организм, ухудшая питание волосяных фолликулов.

Неправильное питание

Дефицит белка, железа, селена и серы замедляет рост волос и делает их слабыми. Рацион должен включать рыбу, яйца, овощи и полезные жиры.

Как вернуть волосам силу

Использовать термозащиту перед укладкой.

Выбирать мягкие шампуни и ухаживающие средства.

Делать массаж головы для улучшения кровообращения.

Отказаться от курения и минимизировать употребление алкоголя.

Обеспечить сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов.

Красота волос — это не только генетика, но и правильный уход. Избавьтесь от вредных привычек, и ваши локоны будут радовать здоровьем и блеском!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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