Маски, витамины, уход — но волосы всё равно выпадают? Разбираемся, что вы делаете не так

Хотите, чтобы ваши волосы были густыми, сильными и блестящими? Тогда пора избавиться от привычек, которые разрушают их изнутри. Врач-дерматовенеролог Юлдыз Аджигулова рассказала lady. mail. ru, какие ошибки мы совершаем каждый день и как их исправить.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос
Что вредит волосам
Высокая температура
Частая сушка феном, выпрямление без термозащиты и перегрев на солнце разрушают кутикулу волос, делая их ломкими и сухими.
Неправильный уход
Использование агрессивных шампуней и химических завивок.
Отказ от бальзамов и масок.
Окрашивание непрофессиональными средствами.
Такие ошибки ослабляют волосы, делая их уязвимыми к повреждениям.
Тугие прически
Постоянное натяжение волос может привести к тракционной алопеции — выпадению волос из-за разрушения фолликулов.
Курение
Никотин нарушает микроциркуляцию, из-за чего волосы становятся тусклыми и истонченными.
Дефицит белка, железа, селена и серы замедляет рост волос и делает их слабыми. Рацион должен включать рыбу, яйца, овощи и полезные жиры.
Как вернуть волосам силу
Использовать термозащиту перед укладкой.
Выбирать мягкие шампуни и ухаживающие средства.
Делать массаж головы для улучшения кровообращения.
Отказаться от курения и минимизировать употребление алкоголя.
Обеспечить сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов.
Красота волос — это не только генетика, но и правильный уход. Избавьтесь от вредных привычек, и ваши локоны будут радовать здоровьем и блеском!
Уточнения
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.