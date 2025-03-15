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Маски, витамины, уход — но волосы всё равно выпадают? Разбираемся, что вы делаете не так

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Хотите, чтобы ваши волосы были густыми, сильными и блестящими? Тогда пора избавиться от привычек, которые разрушают их изнутри. Врач-дерматовенеролог Юлдыз Аджигулова рассказала lady. mail. ru, какие ошибки мы совершаем каждый день и как их исправить.

Мытьё волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос

Что вредит волосам

Высокая температура

  • Частая сушка феном, выпрямление без термозащиты и перегрев на солнце разрушают кутикулу волос, делая их ломкими и сухими.

Неправильный уход

  • Использование агрессивных шампуней и химических завивок.
  • Отказ от бальзамов и масок.
  • Окрашивание непрофессиональными средствами.

Такие ошибки ослабляют волосы, делая их уязвимыми к повреждениям.

Тугие прически

  • Постоянное натяжение волос может привести к тракционной алопеции — выпадению волос из-за разрушения фолликулов.

Курение

  • Никотин нарушает микроциркуляцию, из-за чего волосы становятся тусклыми и истонченными.

Алкоголь

  • Этиловый спирт мешает усвоению белка и обезвоживает организм, ухудшая питание волосяных фолликулов.

Неправильное питание

  • Дефицит белка, железа, селена и серы замедляет рост волос и делает их слабыми. Рацион должен включать рыбу, яйца, овощи и полезные жиры.

Как вернуть волосам силу

  • Использовать термозащиту перед укладкой.
  • Выбирать мягкие шампуни и ухаживающие средства.
  • Делать массаж головы для улучшения кровообращения.
  • Отказаться от курения и минимизировать употребление алкоголя.
  • Обеспечить сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов.

Красота волос — это не только генетика, но и правильный уход. Избавьтесь от вредных привычек, и ваши локоны будут радовать здоровьем и блеском!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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