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Больше, шире, выразительнее: как увеличить глаза с помощью макияжа

3:51
Моя семья » Красота и стиль

Хотите, чтобы глаза выглядели больше и выразительнее? Секрет кроется в правильных техниках макияжа: грамотной растушёвке теней, использовании кайала и акценте хайлайтером. Разбираем лучшие бьюти-хитрости по шагам.

Девушка смывает макияж
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка смывает макияж

Подготовка кожи

  • Перед макияжем увлажните кожу, чтобы косметика ложилась ровно. Если нужно быстро снять отёки и освежить взгляд, помогут гидрогелевые патчи или сыворотка. Если после ухода остаётся липкость, нанесите лёгкий крем.

Коррекция тёмных кругов

  • Патчи не избавят от тёмных кругов полностью. Консилер поможет скрыть следы усталости, если нанести его в форме перевёрнутого треугольника. Фиксируйте консилер пудрой, но не наносите её у ресничного края — это может визуально сузить глаза.

Праймер для век — залог стойкости

  • База под тени делает оттенки ярче и увеличивает стойкость. Наносите тонким слоем на всё веко, включая нижнее и внутренний уголок.

Основные техники макияжа для увеличения глаз

Тени: секрет выразительного взгляда

  • Светлые оттенки зрительно увеличивают глаза, тёмные — добавляют глубину.

Шаги

  • Нанесите светлые тени на всё подвижное веко.
  • В складку века добавьте светло-коричневый оттенок и растушуйте.
  • Хотите распахнутый взгляд? Добавьте светлый хайлайтер в внутренний уголок глаза.
  • Для эффекта "лисьего" взгляда вытяните тёмный оттенок к вискам.

Подводка и кайал: правила удачных стрелок

Что важно помнить

  • Чёткие графичные стрелки не увеличивают глаза - лучше использовать мягкую растушёвку.
  • Начинайте с межресничного пространства, заполняя пробелы тёмным карандашом.
  • Линия подводки должна быть тоньше у внутреннего уголка и утолщаться к внешнему.
  • Кайал (мягкий карандаш) светлого оттенка расширяет глаза. Выбирайте бежевый или розоватый тон, а не белый — он смотрится неестественно.

Тушь — лучший помощник

Как наносить тушь, чтобы увеличить глаза

  • Завейте ресницы кёрлером.
  • Наносите тушь зигзагообразными движениями, чтобы прокрасить ресницы по всей длине.
  • Добавьте второй слой, зафиксировав кисточку у корней для дополнительного объёма.
  • Нижние ресницы прокрашивайте минимально — сильный акцент может визуально утяжелить взгляд.

Брови — обрамление взгляда

Оформленные брови делают глаза выразительнее.

  • Если у вас тёмные и густые брови, достаточно прозрачного геля.
  • Чтобы добавить оттенок, используйте оттеночную тушь.
  • Для коррекции формы подойдёт карандаш или тени для бровей.

Тени с мерцанием — добавьте сияния

Перламутровые оттенки придают глазам выразительность.

Куда наносить

  • На середину века для эффекта объёма.
  • Во внутренний уголок для свежего взгляда.
  • Под бровь для визуального лифтинга.

Хайлайтер может заменить сияющие тени.

Финальный штрих — гармония в макияже

Чего избегать

  • Чрезмерно тёмных теней на всём веке: они сужают глаза.
  • Жёсткой подводки по всему глазу: это делает взгляд уставшим.
  • Толстого слоя туши на нижних ресницах: он может утяжелить образ.

Что делать

  • Используйте мягкую растушёвку и светлые акценты.
  • Подчёркивайте ресницы, брови и внутренний уголок глаза.
  • Держите баланс между чёткостью и лёгкостью в макияже.

Теперь вы знаете, как визуально увеличить глаза с помощью макияжа! Попробуйте эти техники — и ваш взгляд станет более выразительным.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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