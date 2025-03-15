Больше, шире, выразительнее: как увеличить глаза с помощью макияжа

Хотите, чтобы глаза выглядели больше и выразительнее? Секрет кроется в правильных техниках макияжа: грамотной растушёвке теней, использовании кайала и акценте хайлайтером. Разбираем лучшие бьюти-хитрости по шагам.
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Девушка смывает макияж
Подготовка кожи
Перед макияжем увлажните кожу, чтобы косметика ложилась ровно. Если нужно быстро снять отёки и освежить взгляд, помогут гидрогелевые патчи или сыворотка. Если после ухода остаётся липкость, нанесите лёгкий крем.
Коррекция тёмных кругов
Патчи не избавят от тёмных кругов полностью. Консилер поможет скрыть следы усталости, если нанести его в форме перевёрнутого треугольника. Фиксируйте консилер пудрой, но не наносите её у ресничного края — это может визуально сузить глаза.
Праймер для век — залог стойкости
База под тени делает оттенки ярче и увеличивает стойкость. Наносите тонким слоем на всё веко, включая нижнее и внутренний уголок.