Больше, шире, выразительнее: как увеличить глаза с помощью макияжа

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Хотите, чтобы глаза выглядели больше и выразительнее? Секрет кроется в правильных техниках макияжа: грамотной растушёвке теней, использовании кайала и акценте хайлайтером. Разбираем лучшие бьюти-хитрости по шагам.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка смывает макияж

Подготовка кожи

Перед макияжем увлажните кожу, чтобы косметика ложилась ровно. Если нужно быстро снять отёки и освежить взгляд, помогут гидрогелевые патчи или сыворотка. Если после ухода остаётся липкость, нанесите лёгкий крем.

Коррекция тёмных кругов

Патчи не избавят от тёмных кругов полностью. Консилер поможет скрыть следы усталости, если нанести его в форме перевёрнутого треугольника. Фиксируйте консилер пудрой, но не наносите её у ресничного края — это может визуально сузить глаза.

Праймер для век — залог стойкости

База под тени делает оттенки ярче и увеличивает стойкость. Наносите тонким слоем на всё веко, включая нижнее и внутренний уголок.

Основные техники макияжа для увеличения глаз

Тени: секрет выразительного взгляда

Светлые оттенки зрительно увеличивают глаза, тёмные — добавляют глубину.

Шаги

Нанесите светлые тени на всё подвижное веко.

В складку века добавьте светло-коричневый оттенок и растушуйте.

Хотите распахнутый взгляд? Добавьте светлый хайлайтер в внутренний уголок глаза.

Для эффекта "лисьего" взгляда вытяните тёмный оттенок к вискам.

Подводка и кайал: правила удачных стрелок

Что важно помнить

Чёткие графичные стрелки не увеличивают глаза - лучше использовать мягкую растушёвку.

Начинайте с межресничного пространства, заполняя пробелы тёмным карандашом.

Линия подводки должна быть тоньше у внутреннего уголка и утолщаться к внешнему.

Кайал (мягкий карандаш) светлого оттенка расширяет глаза. Выбирайте бежевый или розоватый тон, а не белый — он смотрится неестественно.

Тушь — лучший помощник

Как наносить тушь, чтобы увеличить глаза

Завейте ресницы кёрлером.

Наносите тушь зигзагообразными движениями, чтобы прокрасить ресницы по всей длине.

Добавьте второй слой, зафиксировав кисточку у корней для дополнительного объёма.

Нижние ресницы прокрашивайте минимально — сильный акцент может визуально утяжелить взгляд.

Брови — обрамление взгляда

Оформленные брови делают глаза выразительнее.

Если у вас тёмные и густые брови, достаточно прозрачного геля .

. Чтобы добавить оттенок, используйте оттеночную тушь .

. Для коррекции формы подойдёт карандаш или тени для бровей.

Тени с мерцанием — добавьте сияния

Перламутровые оттенки придают глазам выразительность.

Куда наносить

На середину века для эффекта объёма.

Во внутренний уголок для свежего взгляда.

Под бровь для визуального лифтинга.

Хайлайтер может заменить сияющие тени.

Финальный штрих — гармония в макияже

Чего избегать

Чрезмерно тёмных теней на всём веке: они сужают глаза.

они сужают глаза. Жёсткой подводки по всему глазу: это делает взгляд уставшим.

это делает взгляд уставшим. Толстого слоя туши на нижних ресницах: он может утяжелить образ.

Что делать

Используйте мягкую растушёвку и светлые акценты.

Подчёркивайте ресницы, брови и внутренний уголок глаза.

Держите баланс между чёткостью и лёгкостью в макияже.

Теперь вы знаете, как визуально увеличить глаза с помощью макияжа! Попробуйте эти техники — и ваш взгляд станет более выразительным.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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