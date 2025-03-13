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Никаких компромиссов: как Париж решает, что мы будем носить в 2025 году

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Следующий осенне-зимний сезон принесет на подиумы яркую и драматичную моду, где объем и структурированные формы займут центральное место. Неделя моды в Париже завершилась, и главные тренды уже предсказаны: гигантские пальто, острые линии и насыщенные цвета.

Девушка в пальто
Фото: Designed by Freepik by bristekjegor is licensed under Public domian
Девушка в пальто

В отличие от Милана, где правит романтика, и Нью-Йорка, с его гранжевыми мотивами, Париж предложил более строгие и эффектные образы. На подиуме — одежда, которая подчеркивает силуэты и усиливает драматизм.

Основные тенденции сезона:

  • Объемные пальто. Модный дом "Луи Вюитон" представил верхнюю одежду, вдохновленную XIX веком, создавая образ человека, готовящегося к путешествию.
  • Чистый скульптурный объем. В коллекции "Баленсиага” акцент на шерстяных пальто и структурированных брюках, которые переосмысляют привычные силуэты.
  • Устойчивость и излишества. Марин Серр, известная своей приверженностью к экологичной моде, показала объемную одежду из переработанных материалов, доказав, что стиль и устойчивость могут быть гармонично сочетаны.

Драматические детали:

  • Плечи в центре внимания. Дебют коллекции "Живанши” с пальто с острыми плечами — идеальный баланс строгости и мягкой драпировки. Виктория Бекхэм добавила эффект статуи в вечернюю одежду, а Джонатан Андерсон из "Леве" играл с искажением пропорций, добавляя сюрреалистичные элементы в свои модели.
  • Яркие цвета и темные оттенки. Коллекция "Сен-Лоран" представила одежду с объемными плечами и яркими оттенками, а "Валентино" взял за основу насыщенный кроваво-красный цвет, сделав его еще более выразительным с помощью театральных декораций.
  • Цвета и ткани. "Акрис" в своем поиске новых оттенков исследовал глубокие синие — от темного до лазурного, создавая коллекцию, наполненную медитативными размышлениями о ткани и свете.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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