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Таинственный гедион: как молекула из жасмина делает вас привлекательнее

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Оказывается, что ароматы могут влиять на наше восприятие окружающих и даже усиливать нашу привлекательность. Всё дело в одной особенной молекуле, которую называют гедион.

Жасмин
Фото: flickr.com by Kpjas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жасмин

Гедион — это молекула, полученная из жасмина. Она не обладает ярко выраженным запахом, но её влияние на мозг человека поразительно. Гедион активирует определённые рецепторы в обонятельной системе, которые связаны с удовольствием и желанием. Это может сделать человека более привлекательным для окружающих, утверждает французское издание Aufeminin.

В 1960-х годах гедион стал популярным ингредиентом в парфюмерии благодаря аромату Eau Sauvage от Dior. Он придаёт духам стойкость и современный, элегантный оттенок. Сегодня многие бренды используют гедион в своих композициях. Например, Acqua Di Gio Femme от Armani, Saharienne от Yves Saint Laurent и 1881 Sport от Cerruti.

Важно отметить, что восприятие гедиона может быть индивидуальным. Некоторые люди более чувствительны к этой молекуле, чем другие. Поэтому эффективность аромата с гедионом может зависеть от типа кожи и личных предпочтений.

Таким образом, гедион — это не магия, а научно подтверждённый компонент, который может усилить вашу привлекательность. Попробуйте использовать духи с этой молекулой и убедитесь в их эффекте.

Уточнения

Жасми́н (лат. Jasmínum, от перс. یاسمین‎ — ясемин) — род вечнозелёных кустарников из семейства Маслиновые (Oleaceae).
 

Арома́т (от греч. άρωματός — душистое вещество) — приятный запах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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