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Как наклеить ленту и изменить лицо? Удивительные результаты, которые вас шокируют

2:42
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь слышали о face taping? Эта техника набирает популярность в TikTok, обещая разгладить морщины и вернуть коже молодость — без инвазивных процедур. Всё, что нужно, — это клеить специальные ленты на лицо и оставить их на ночь. Но насколько эффективна эта методика, и какие подводные камни стоит учитывать?

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

Как работает Face Taping

Принцип face taping прост. Ленты наклеиваются на стратегические участки лица, что помогает "заморозить" мышцы во время сна. Это замедляет образование новых морщин и способствует улучшению циркуляции лимфы и крови, что в свою очередь улучшает тонус кожи.

Преимущества техники

  • Улучшение тонуса и текстуры кожи: ленты придают коже более подтянутый вид.
  • Лифтинг-эффект: морщины и тонкие линии становятся менее заметными.
  • Коррекция асимметрии: Face taping может быть полезен для людей с бруксизмом или параличом лица.
  • Стимуляция лимфооттока: ленты помогают выводить токсины, улучшая состояние кожи.

Эти преимущества, однако, носят временный характер. Когда ленты снимаются, кожа возвращается в прежнее состояние. На сегодняшний день нет убедительных научных доказательств долгосрочной эффективности face taping.

О возможных рисках

Хотя техника и безопасна при правильном использовании, существует риск раздражения кожи или аллергии, особенно если лента не подходит для вашего типа кожи. Всегда проводите тест на небольшом участке перед нанесением.

Как выбрать правильную ленту

Для face taping важно выбрать ленту, специально предназначенную для кожи. Она должна быть изготовлена из гипоаллергенных материалов, таких как хлопок с акриловым покрытием, без латекса. Например, бренды Roll on Jade, SiO и AbriKoza зарекомендовали себя как безопасные и эффективные.

Как использовать Face Taping

  • Проверьте ленту: сделайте тест на небольшом участке кожи.
  • Подготовьте кожу: очистите лицо, избегая использования агрессивных средств.
  • Измерьте и нарежьте ленту: подгоните её по размеру и форме лица.
  • Нанесите ленту: сделайте это на расслабленную кожу перед сном.
  • Используйте с умом: достаточно 2-3 раз в неделю, не превышая 3 часов в день.

Face taping может стать интересным способом улучшить внешний вид, но помните, что его результаты — временные. Для долгосрочных изменений стоит обратиться к более проверенным методам.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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