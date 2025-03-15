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Забытое сокровище: как этот ингредиент из овечьей шерсти стал секретом вашей любимой косметики

2:56
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Крупные производители косметики обратили внимание на ланолин — малоизвестный, но эффективный ингредиент, который используется в их бестселлерах. Он присутствует в таких кремах, как Elizabeth Arden Eight Hour Cream и La Mer Intense Regenerating Cream. Ланолин получают из овечьей шерсти, и его уникальные свойства делают его популярным среди производителей косметики.

Овцы
Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овцы

Ланолин обладает высокой способностью увлажнять, питать и восстанавливать эпидермис, несмотря на своё специфическое происхождение. Этот ингредиент используется не только в косметике, но и в медицинских продуктах для смягчения груди у кормящих женщин, а также для лечения экземы и псориаза.

Его эффективность объясняется молекулярной структурой, схожей с человеческим кожным салом, что позволяет ему глубоко увлажнять кожу и обеспечивать её защиту. Ланолин способен удерживать в два раза больше воды, чем его собственный вес, и даже используется в медицине для лечения ожогов, сообщает французское издание Aufeminin.

Несмотря на то что многие косметические бренды избегают использования ланолина, он приносит успех компаниям, таким как Элизабет Арден и La Mer. Австралийский дизайнер Кирстен Карриол создала бренд Lanolips, специализирующийся на продуктах с ланолином. Изначально она разрабатывала средства для ухода за губами, но позже расширила ассортимент, включив средства для ухода за кожей, осознав потенциал этого ингредиента.

История Карриол связана с ланолином: её бабушка и дедушка владели фермой в Австралии, и она с детства привыкла использовать этот ингредиент. Ланолин не причиняет вреда овцам, так как его получают после стрижки, которая проводится не специально для извлечения ланолина. Карриол стремится к максимальной естественности и считает ланолин одним из немногих ингредиентов, полученных от животных, которые не наносят им вреда.

"Сначала я думала, что-то, с чем я выросла, не так уж и удивительно. Я думала, что люксовые продукты лучше, пока не поняла, что это не так", — так в интервью для Le Journal des Femmes Карриол поделилась своим взглядом на люксовую косметику.

Она работала с несколькими крупными брендами и позже сосредоточилась на ланолине, создав собственный бренд. Пятнадцать лет назад был выпущен её первый бальзам для губ "101 Ointment", который быстро стал бестселлером. Позже ассортимент бренда был расширен средствами для ухода за лицом и телом с использованием ланолина. Карриол отметила, что их бренд стал первым, который активно продвигает ланолин и рассказывает о его свойствах, хотя в косметической отрасли это не является секретом.

Уточнения

Ланолин (от лат. lana — шерсть и лат. oleum — масло) — шерстяной воск, животный воск, получаемый при вываривании шерсти овец.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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