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Всё, что вам нужно знать о косметике с фильтрами от синего света: она не так эффективна, как обещают производители

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Современный образ жизни сопровождается постоянным воздействием синего света, исходящего от экранов гаджетов и электронных устройств. В последние годы на рынке косметики появились продукты, обещающие защиту от этого излучения. Но насколько эффективны такие средства? Давайте разберёмся.

Кудрявая девушка в зелёной рубашке с телефоном
Фото: freepik.com by ansiia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кудрявая девушка в зелёной рубашке с телефоном

Что такое защита от синего света?

Синий свет — это излучение с длиной волны от 400 до 500 нм, которое излучают экраны смартфонов, телевизоров и компьютеров. Известно, что он может проникать глубже в кожу, вызывая повреждения на клеточном уровне. Косметические средства, защищающие от синего света, обычно содержат активные компоненты, такие как антоцианы, экстракты растений или специальные фильтры.

Модный маркетинговый ход или необходимость?

Некоторые специалисты считают, что продукты с защитой от синего света могут быть полезными, особенно для людей, проводящих много времени за экранами. Однако нет однозначных научных данных, которые бы подтвердили необходимость использования таких средств. Возможно, эти продукты являются скорее трендом, поддерживаемым маркетинговыми стратегиями брендов.

Что важно учитывать при выборе?

Если вы склонны к проблемам с кожей, вызванным постоянным воздействием синего света, можно рассмотреть косметику с соответствующими компонентами. Важно помнить, что это не должно заменять базовый уход, такой как увлажнение и защита от УФ-излучения.

Продукты с технологией защиты от синего света могут быть полезным дополнением к уходу за кожей, но стоит подходить к выбору осознанно и не воспринимать их как панацею.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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