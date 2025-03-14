Косметика, которая убивает вашу кожу: проверьте, есть ли эти ингредиенты в вашем уходе

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Хотите сияющую, здоровую и упругую кожу? Всё начинается с восстановления кожного барьера. Этот защитный слой удерживает влагу, защищает от внешних раздражителей и замедляет процессы старения. Но что, если он поврежден? Сухость, покраснения, раздражение, преждевременные морщины — всё это признаки ослабленного барьера.

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Восстановление занимает до 4 недель, но правильный уход может ускорить этот процесс. Разбираемся, как вернуть коже здоровье в 6 простых шагах.

Дайте коже отдохнуть от агрессивного ухода

Чрезмерное умывание, кислотные пилинги и ретинол — главные враги ослабленного барьера. Временно откажитесь от:

Ретинола и кислот (AHA, BHA, PHA).

Витамина C.

Скрабов и грубых щеток для лица.

Продуктов с отдушками и эфирными маслами.

Что делать: используйте минимальный уход: мягкое очищение, увлажнение и солнцезащиту.

Выберите правильное очищение

Ошибка: жёсткие гели для умывания с сульфатами и спиртом.

жёсткие гели для умывания с сульфатами и спиртом. Решение: кремообразные, мягкие очищающие средства без агрессивных компонентов.

Максимально увлажняйте кожу

Главная задача — восстановить влагу и укрепить липидный слой.

Что должно быть в составе крема

Керамиды: восстанавливают защитный слой.

восстанавливают защитный слой. Гиалуроновая кислота: удерживает влагу.

удерживает влагу. Пребиотики и пробиотики: балансируют микробиом кожи.

балансируют микробиом кожи. Окклюзивные компоненты (вазелин, сквалан): предотвращают испарение влаги.

Лайфхак: наносите крем сразу после умывания, пока кожа ещё влажная — это усилит увлажнение.

Сведите макияж к минимуму

Косметика с стойкими пигментами, спиртами и силиконами разрушает кожный барьер.

Что делать

Выбирайте увлажняющие тональные средства.

Откажитесь от матирующих основ — они пересушивают кожу.

Избегайте фиксаторов макияжа — они содержат спирты.

Лайфхак: если без макияжа никак, используйте BB-крем с SPF вместо плотного тонального крема.

Не забывайте про солнцезащиту

UV-излучение разрушает коллаген и ускоряет старение. Минеральные фильтры могут быть слишком агрессивными, поэтому выбирайте мягкие формулы.

Какие солнцезащитные средства выбрать

Beauty of Joseon Relief Sun SPF 50: с пробиотиками, увлажняет.

с пробиотиками, увлажняет. Naked Sundays CabanaClear SPF 50: лёгкий гель без отдушек.

Лайфхак: если кожа сильно раздражена, защищайтесь шляпами и солнцезащитными очками вместо крема.

Улучшите образ жизни

Кожный барьер зависит не только от косметики, но и от питания, сна и уровня стресса.

Что важно для кожи

Больше омега-3 жирных кислот: лосось, авокадо, орехи.

лосось, авокадо, орехи. Минимум сахара и алкоголя: они разрушают коллаген.

они разрушают коллаген. 8 часов сна: недостаток сна замедляет восстановление кожи.

Лайфхак: коллагеновые добавки и витамин C помогут ускорить регенерацию.

Когда ждать результат

Через 7-10 дней: кожа станет мягче и увлажнённее.

кожа станет мягче и увлажнённее. Через 2-3 недели: исчезнут шелушения и раздражение.

исчезнут шелушения и раздражение. Через 4 недели: барьер полностью восстановится.

Главное — не спешить и не перегружать кожу активными средствами.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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