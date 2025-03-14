Косметика, которая убивает вашу кожу: проверьте, есть ли эти ингредиенты в вашем уходе

Хотите сияющую, здоровую и упругую кожу? Всё начинается с восстановления кожного барьера. Этот защитный слой удерживает влагу, защищает от внешних раздражителей и замедляет процессы старения. Но что, если он поврежден? Сухость, покраснения, раздражение, преждевременные морщины — всё это признаки ослабленного барьера.
Восстановление занимает до 4 недель, но правильный уход может ускорить этот процесс. Разбираемся, как вернуть коже здоровье в 6 простых шагах.
Чрезмерное умывание, кислотные пилинги и ретинол — главные враги ослабленного барьера. Временно откажитесь от:
Что делать: используйте минимальный уход: мягкое очищение, увлажнение и солнцезащиту.
Главная задача — восстановить влагу и укрепить липидный слой.
Лайфхак: наносите крем сразу после умывания, пока кожа ещё влажная — это усилит увлажнение.
Косметика с стойкими пигментами, спиртами и силиконами разрушает кожный барьер.
Лайфхак: если без макияжа никак, используйте BB-крем с SPF вместо плотного тонального крема.
UV-излучение разрушает коллаген и ускоряет старение. Минеральные фильтры могут быть слишком агрессивными, поэтому выбирайте мягкие формулы.
Лайфхак: если кожа сильно раздражена, защищайтесь шляпами и солнцезащитными очками вместо крема.
Кожный барьер зависит не только от косметики, но и от питания, сна и уровня стресса.
Лайфхак: коллагеновые добавки и витамин C помогут ускорить регенерацию.
Главное — не спешить и не перегружать кожу активными средствами.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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