Доходы салонов красоты взлетели: узнайте, в каких городах тратят больше всего — цифры удивляют

В 2024 году доходы салонов красоты в России выросли на 5,93% в реальном выражении с учетом инфляции, как показало исследование, проведенное аналитиками банка "Точка" и Яндекс Карт.
За прошедший год также увеличилось число салонов красоты. На конец января 2025 года в России насчитывается 79 тысяч таких заведений, что на 15,4% больше, чем годом ранее. Однако в 2024 году было закрыто чуть более 15 тысяч салонов, что на 2,3% превышает показатели 2023 года.
Салоны красоты распределены по стране неравномерно. Почти половина всех салонов сосредоточена в десяти регионах. Лидерами по данному показателю являются Москва (9555 салонов), Московская область (8292), Краснодарский край (4954), Санкт-Петербург (4272) и Ростовская область (2460).
В Москве наблюдается рост спроса в премиальном и среднем сегментах, а также высокая конкуренция. Краснодарский край выделяется как один из самых быстрорастущих регионов, что аналитики связывают с привлечением не только местных жителей, но и туристов, уточняет Газета.Ru.
Исследование также отмечает, что количество реально работающих салонов на картах может не совпадать с официальными данными. Это объясняется тем, что часть бизнеса работает неофициально, без регистрации, а процесс ликвидации компаний может занимать длительное время.
Салон красоты — заведение, занимающееся косметическим обслуживанием мужчин и женщин.
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