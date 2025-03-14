Доходы салонов красоты взлетели: узнайте, в каких городах тратят больше всего — цифры удивляют

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В 2024 году доходы салонов красоты в России выросли на 5,93% в реальном выражении с учетом инфляции, как показало исследование, проведенное аналитиками банка "Точка" и Яндекс Карт.

Фото: commons.wikimedia.org by Christophe robin paris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Салон красоты

За прошедший год также увеличилось число салонов красоты. На конец января 2025 года в России насчитывается 79 тысяч таких заведений, что на 15,4% больше, чем годом ранее. Однако в 2024 году было закрыто чуть более 15 тысяч салонов, что на 2,3% превышает показатели 2023 года.

Салоны красоты распределены по стране неравномерно. Почти половина всех салонов сосредоточена в десяти регионах. Лидерами по данному показателю являются Москва (9555 салонов), Московская область (8292), Краснодарский край (4954), Санкт-Петербург (4272) и Ростовская область (2460).

В Москве наблюдается рост спроса в премиальном и среднем сегментах, а также высокая конкуренция. Краснодарский край выделяется как один из самых быстрорастущих регионов, что аналитики связывают с привлечением не только местных жителей, но и туристов, уточняет Газета.Ru.

Исследование также отмечает, что количество реально работающих салонов на картах может не совпадать с официальными данными. Это объясняется тем, что часть бизнеса работает неофициально, без регистрации, а процесс ликвидации компаний может занимать длительное время.

Уточнения

Салон красоты — заведение, занимающееся косметическим обслуживанием мужчин и женщин.



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