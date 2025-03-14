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Сенсационная методика омоложения: минус 10 лет без боли и реабилитации!

1:39
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Главный врач клиники "Клазко" Оксана Курдес рассказала, что вернуть лицу четкие контуры, избавиться от морщин и подтянуть кожу можно с помощью неинвазивной процедуры термолифтинга Oligio.

Косметолог
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Косметолог

По словам Курдес, термолифтинг Oligio — это одна из самых эффективных и безопасных аппаратных методик омоложения, которая позволяет получить видимый результат уже после одной процедуры. В основе этой процедуры лежит метод монополярной радиочастотной технологии, глубоко прогревающий ткани и активирующий естественные процессы регенерации, сообщает Газета.Ru.

Врач отметила, что термолифтинг Oligio оказывает комплексное воздействие на кожу, подтягивая ее, улучшая плотность, сокращая носогубные складки, уменьшая проявления постакне, рубцов и растяжек.

"Я бы рекомендовала эту процедуру женщинам, которые уже столкнулись с потерей упругости кожи, изменением контуров лица и появлением морщин, но пока не готовы на радикальные меры", — сказала косметолог.

Кроме того, новая методика подходит не только для лица, но и для шеи, зоны декольте, рук и даже тела, помогая бороться с дряблостью и неравномерной текстурой кожи, добавила она.

По данным клинических исследований, эффект подтяжки после термолифтинга составляет 85%, и результат сохраняется до 3 лет. В отличие от хирургических методов, термолифтинг не требует реабилитации и является полностью комфортным для пациента, заключила бьюти-эксперт.

Уточнения

Омоложе́ние или ревитализа́ция (дословно — «оживление» от лат. re… «повтор» + vita «жизнь»), реювена́ция (дословно — «омоложение» от лат. juvenālis «юношеский») — представление о возможности обратить вспять процесс старения.

Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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