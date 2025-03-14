Сенсационная методика омоложения: минус 10 лет без боли и реабилитации!

Главный врач клиники "Клазко" Оксана Курдес рассказала, что вернуть лицу четкие контуры, избавиться от морщин и подтянуть кожу можно с помощью неинвазивной процедуры термолифтинга Oligio.
По словам Курдес, термолифтинг Oligio — это одна из самых эффективных и безопасных аппаратных методик омоложения, которая позволяет получить видимый результат уже после одной процедуры. В основе этой процедуры лежит метод монополярной радиочастотной технологии, глубоко прогревающий ткани и активирующий естественные процессы регенерации, сообщает Газета.Ru.
Врач отметила, что термолифтинг Oligio оказывает комплексное воздействие на кожу, подтягивая ее, улучшая плотность, сокращая носогубные складки, уменьшая проявления постакне, рубцов и растяжек.
"Я бы рекомендовала эту процедуру женщинам, которые уже столкнулись с потерей упругости кожи, изменением контуров лица и появлением морщин, но пока не готовы на радикальные меры", — сказала косметолог.
Кроме того, новая методика подходит не только для лица, но и для шеи, зоны декольте, рук и даже тела, помогая бороться с дряблостью и неравномерной текстурой кожи, добавила она.
По данным клинических исследований, эффект подтяжки после термолифтинга составляет 85%, и результат сохраняется до 3 лет. В отличие от хирургических методов, термолифтинг не требует реабилитации и является полностью комфортным для пациента, заключила бьюти-эксперт.
Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи.
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