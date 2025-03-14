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Корейские бьюти-гуру раскрыли главный секрет сияющей кожи — и это не гиалуронка

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Корейская бьюти-индустрия всегда удивляет своими инновациями, но один ингредиент остается неизменным — женьшень. Этот природный компонент помогает сохранить кожу упругой, сияющей и без морщин, а также поддерживает естественную выработку коллагена.

Blackpink k-pop
Фото: commons.wikimedia.org by TV10 (티비텐), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Blackpink k-pop

Если вы стремитесь к здоровой и молодой коже без инъекций, этот растительный суперингредиент должен занять место в вашем уходе!

Чем полезен женьшень для кожи

  • Этот корень известен в азиатской медицине уже несколько веков, а в последние годы стал популярным и в западных странах. Почему он так эффективен.

Борется с морщинами

  • Женьшень улучшает кровообращение и насыщение кожи кислородом, что замедляет процессы старения. Благодаря этому мимические и возрастные морщины становятся менее заметными, а кожа выглядит свежей и подтянутой.

Поддерживает коллаген

  • После 25 лет организм начинает терять коллаген, что приводит к потере упругости. Гинзенозиды, содержащиеся в женьшене, замедляют этот процесс и способствуют естественному выработке коллагена.

Снимает отеки и воспаления

  • Женьшень улучшает лимфодренаж, помогая уменьшить задержку жидкости и устранить отеки. Это особенно полезно для людей с чувствительной кожей и склонностью к воспалениям.

Осветляет и выравнивает тон

  • Если ваша кожа тусклая, а пигментация становится заметнее — женьшень способен исправить ситуацию. Он улучшает детоксикацию кожи и помогает вывести токсины, придавая лицу ровный и здоровый оттенок.

Как включить женьшень в уход за кожей

  • Сыворотки и эссенции: легкие по текстуре, проникают вглубь кожи и работают на клеточном уровне.
  • Кремы: обеспечивают длительное увлажнение и питание, подходят для дневного и ночного ухода.
  • Маски: мгновенно улучшают тон и подтягивают кожу за счет высокой концентрации активных компонентов.
  • Тоники: помогают подготовить кожу к дальнейшему уходу, насыщая ее антиоксидантами.

Женьшень — это не просто тренд, а настоящий секрет антивозрастного ухода, который веками использовался в Азии. Если вы хотите замедлить старение кожи и добиться естественного сияния, обратите внимание на этот драгоценный компонент в составе косметики.

Уточнения

Женьше́нь (от кит. трад. 人參, упр. 人参, пиньинь rénshēn, палл. жэньшэнь; лат. Pánax) ("Корень жизни") — многолетнее травянистое растение, род семейства Аралиевые.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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