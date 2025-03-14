10 лет назад эта обувь выглядела вульгарно, а сегодня стали признаком хорошего вкуса

Белая обувь — предмет модных споров. Раньше она считалась вульгарной или дешевой, а теперь захватила улицы Парижа. Что изменилось? Почему стильные француженки выбирают именно этот спорный тренд?
Если бы 10 лет назад кто-то надел белые лодочки с бордовым мини-платьем и черными колготками, он бы моментально попал в колонку "Fashion Police". Сегодня же этот прием становится выразительным способом подчеркнуть индивидуальность.
Эта концепция основана на "теории неправильной обуви", предложенной модным стилистом Эллисон Борнштейн. Она утверждает, что правильная доза диссонанса делает образ интереснее. Француженки 2025 года точно усвоили этот урок.
Когда-то белые лодочки казались признаком дурного вкуса. Сегодня они стали символом уверенности и модной смелости. Парижские улицы 2025 года доказывают, что в моде не бывает окончательных запретов. Если вещь вас вдохновляет — носите ее, как француженка!
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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