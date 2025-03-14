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10 лет назад эта обувь выглядела вульгарно, а сегодня стали признаком хорошего вкуса

2:50
Моя семья » Красота и стиль

Белая обувь — предмет модных споров. Раньше она считалась вульгарной или дешевой, а теперь захватила улицы Парижа. Что изменилось? Почему стильные француженки выбирают именно этот спорный тренд?

Обувь
Фото: Designed by Freepik by freepic-diller is licensed under Public domian
Обувь

От модного запрета до триумфа

Если бы 10 лет назад кто-то надел белые лодочки с бордовым мини-платьем и черными колготками, он бы моментально попал в колонку "Fashion Police". Сегодня же этот прием становится выразительным способом подчеркнуть индивидуальность.

Эта концепция основана на "теории неправильной обуви", предложенной модным стилистом Эллисон Борнштейн. Она утверждает, что правильная доза диссонанса делает образ интереснее. Француженки 2025 года точно усвоили этот урок.

Почему белые туфли снова в моде

Они меняют восприятие привычных образов

  • Эффектный наряд можно создать не за счет покупки новых вещей, а благодаря интересным сочетаниям. Белые лодочки + строгий костюм = стильный контраст, который делает даже офисный образ игривым.

Они делают образ сложнее и многослойнее

  • На подиумах Prada осень-зима 2023 уже мелькали лодочки цвета слоновой кости. Стилистические эксперименты продолжились, и теперь белая обувь вышла за рамки свадебных образов.

Они создают легкость и воздушность

  • В отличие от черных или темных лодочек, белая обувь визуально облегчает наряд, что особенно важно весной и летом.

Как носить белые лодочки в 2025 году

С классическими брюками

  • Комбинируйте бежевые или светлые костюмы с белыми лодочками, как это делала Ясмин Ле Бон в 1985 году. Этот образ по-прежнему актуален.

С романтичными платьями

  • Возьмите легкое платье и добавьте белые туфли-лодочки с острым носком и коническим каблуком — так создается образ современной француженки.

С джинсами и объемными рубашками

  • Контраст простоты и элегантности делает образ интересным. Вспомните стиль парижского уличного шика — минимализм, но с изюминкой.

С черными колготками (да-да!)

  • Француженки доказали, что это сочетание не выглядит безвкусно, если подобрать правильный фасон и ткань.

Вывод

Когда-то белые лодочки казались признаком дурного вкуса. Сегодня они стали символом уверенности и модной смелости. Парижские улицы 2025 года доказывают, что в моде не бывает окончательных запретов. Если вещь вас вдохновляет — носите ее, как француженка!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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