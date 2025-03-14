Стресс и кожа: как антистрессовая косметика меняет правила игры

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы антистрессовая косметика приобретает популярность, и этому есть объяснение: стресс, как внешний, так и внутренний, оказывает негативное влияние на состояние кожи. Косметические средства, которые содержат успокаивающие ингредиенты, могут помочь не только в борьбе с воспалением, но и в улучшении общего состояния дермы.

Фото: Openverse by CollegeDegrees360, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка в стрессе

Как работает антистрессовая косметика?

Основными активными компонентами антистрессовой косметики являются натуральные экстракты и молекулы, которые способствуют восстановлению баланса в коже. Например, экстракты лаванды, ромашки, алоэ и календула активно борются с воспалением, а масла, такие как масло ши или кокоса, увлажняют и успокаивают. Эти вещества помогают не только снять раздражение, но и создать барьер, защищающий кожу от внешних стрессоров.

Преимущества использования антистрессовых средств

С помощью таких продуктов можно уменьшить видимость покраснений, сухости и воспалений, связанных с воздействием стресса. Бренды активно включают в свои формулы не только традиционные успокаивающие компоненты, но и инновационные молекулы, такие как пептиды, которые восстанавливают защитную функцию кожи.

Как выбрать антистрессовую косметику?

Важно учитывать тип вашей кожи и выбирать средства, которые отвечают ее потребностям. Для сухой кожи подойдут увлажняющие антистрессовые кремы с масляной текстурой, а для жирной кожи – легкие гели и эмульсии.

Антистрессовая косметика — это не просто тренд, а необходимость для современного ухода. Использование средств с успокаивающими ингредиентами помогает эффективно бороться с воспалениями и улучшать здоровье кожи, создавая защитный барьер от стресса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.