Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путешествие мечты за копейки: зачем туристы едут в Албанию
Фитнес-тренеры молчат об этих упражнениях: максимум пользы за минимум времени
Москвичи, будьте начеку: надвигающийся шторм может сорвать крыши и повалить деревья
Грех чревоугодия: истинная свобода — в управлении своими желаниями
Как получить богатый урожай клубники? 5 секретов опытных садоводов
МЧС запретило сбивать дроны подручными средствами – что делать при атаке?
Козыри Киева биты. Город Суджа освобождён от украинских войск
Незаметный трюк воров: как спущенное колесо превращается в ловушку
Если ваш пёс воет, не игнорируйте это — за этим может скрываться нечто важное

Мечтаешь о взгляде, который притягивает? Избегай этих ошибок при наращивании ресниц

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Наращивание ресниц — это способ быть красивой без макияжа, но если ошибиться с длиной или изгибом, результат может быть утомленным и тяжёлым взглядом. Чтобы избежать таких проблем, важно знать, на что нужно обратить внимание при выборе ресниц.

Наращивание ресниц
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Наращивание ресниц

Как избежать ошибок при наращивании ресниц

Прежде всего, важно обсудить с мастером, какой результат вы хотите получить. Некоторые девушки выбирают длинные и густые ресницы, другие — более натуральный эффект, который подчеркнёт глаза. Но часто бывает так, что не все мастера могут правильно понять пожелания клиента, или же сами клиентки ориентируются на фотографии из соцсетей, а результат не оправдывает ожиданий.

Порой результат может сильно отличаться от желаемого. Например, модные "лисий глазки" с загущением по внешнему краю красиво смотрятся, но если загустить ресницы по всему периметру глаза, эффект может быть довольно кукольным. Важно помнить, что такая техника подходит далеко не всем.

Как добиться естественного, но выразительного эффекта

Рекомендуется делать акцент на внешнем крае глаз, оставляя внутреннюю часть и среднюю область более естественными. Также стоит выбирать реснички, максимально приближенные к натуральной длине, чтобы добиться гармонии и избежать перегруженности взгляда.

Меньше — значит лучше. Часто мы думаем, что чем больше ресниц, тем лучше, но это не всегда так. Толстое наращивание ресниц выглядит искусственно и редко выглядит естественно. Лучше выбирать меньшую густоту и длину, но чаще.

Стоит ли верить в 6D эффект

Если вам нравятся эффекты типа "6D", стоит задуматься, насколько они подходят для повседневной жизни. Такой театр — идеален для фотосессий, но в реальной жизни может выглядеть громоздко и неестественно. Совсем не обязательно стремиться к таким рекордам.

Уточнения

Нара́щивание ресни́ц — процесс удлинения и увеличения объема натуральных ресниц при помощи искусственных ресниц.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Новости спорта
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт Аудио 
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Недвижимость
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают Аудио 
Необратимый процесс: континенты Земли объединяются в суперконтинент — и это будет страшно
Наука и техника
Необратимый процесс: континенты Земли объединяются в суперконтинент — и это будет страшно Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Путин поставил новую задачу группе ВС РФ Север после освобождения Курской области Любовь Степушова Европейцы распиливают Украину под прикрытием дружбы: что скрывают Макрон и Лондон? Дмитрий Плотников Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Последние материалы
Путин поставил новую задачу группе ВС РФ Север после освобождения Курской области
Фитнес-тренеры молчат об этих упражнениях: максимум пользы за минимум времени
Москвичи, будьте начеку: надвигающийся шторм может сорвать крыши и повалить деревья
Грех чревоугодия: истинная свобода — в управлении своими желаниями
Как получить богатый урожай клубники? 5 секретов опытных садоводов
МЧС запретило сбивать дроны подручными средствами – что делать при атаке?
Мечтаешь о взгляде, который притягивает? Избегай этих ошибок при наращивании ресниц
Козыри Киева биты. Город Суджа освобождён от украинских войск
Незаметный трюк воров: как спущенное колесо превращается в ловушку
Если ваш пёс воет, не игнорируйте это — за этим может скрываться нечто важное
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.