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Зона декольте выдает твой возраст? Эти 5 шагов помогут скрыть все секреты

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Твоя зона декольте — это не просто область для украшений. Здесь кожа гораздо тоньше, чем на лице, и требует особого внимания. Если не ухаживать за ней должным образом, она быстро выдаст твой возраст. Почему так важно защищать эту часть тела? Как это делать правильно?

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

1. Солнцезащитный крем — твой лучший друг

Кожа на декольте получает столько же ультрафиолетового излучения, как и лицо, но многие женщины часто забывают защитить эту зону. Доктор Ранелла Хирш советует обязательно наносить солнцезащитный крем с SPF не менее 30. Это поможет избежать пигментных пятен и морщин, которые появляются от солнца.

2. Избегай агрессивных ингредиентов

Тонкая кожа декольте не терпит резких и агрессивных средств, таких как ретиноиды и кислоты. Они могут вызвать раздражение, поэтому для этой зоны лучше выбирать более мягкие средства. Также не стоит использовать грубые скрабы — кожа в этой области требует бережного обращения.

3. Увлажнение — ключ к молодости

Увлажнение важно даже больше, чем для лица. Сухая кожа теряет упругость, появляются морщины и линии. Доктор Дина Страхан рекомендует использовать средства с керамидами и пептидами, чтобы укрепить барьер кожи и улучшить ее текстуру. Продукты с глицерином также помогут сохранить влагу и предотвратить ее потерю.

4. Сон на боку — путь к морщинам

Если ты хочешь предотвратить образование складок, научись спать на спине. Сон на боку создает давление на центр декольте, что со временем может привести к образованию линий между грудями. Этот совет кажется простым, но его стоит соблюдать для того, чтобы кожа оставалась молодой и упругой.

5. Режим ухода и терпение

Не забывай про регулярность. Уход за зоной декольте — это не одноразовая задача, а постоянный процесс, в котором важно не упустить ни одного шага. Поддерживай кожу увлажненной и защищенной, и она будет благодарна тебе долгие годы.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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