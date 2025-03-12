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Весна 2025: мода, которую вы ждали или провал, от которого не спрячешься

2:47
Моя семья » Красота и стиль

Весна уже близко, и самое время обновить свою обувную коллекцию. Какая обувь будет на пике популярности в этом сезоне? Мы разобрали, какие модели станут must-have, и чего вам точно не должно не хватать в вашем гардеробе.

Женские ноги
Фото: unsplash.com by Caitlyn Wilson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги

Тренды весны 2025 года: от классики до экстравагантности

Обувь весной 2025 года сочетает в себе как классику, так и яркие и неожиданные элементы. Для любителей минимализма и элегантности есть отличные варианты в белом, бежевом, голубом и пастельных оттенках. А если вы хотите добавить в образ немного дерзости, вам подойдут модели с животными узорами — леопардовый и змеиной кожи, которые стали настоящим хитом сезона. Эти узоры прекрасно смотрятся на кроссовках, сандалиях, лодочках и сумочках, превращая даже самый простой наряд в нечто особенное.

Как отметила Адела Чихакова, PR-менеджер компании Deichmann:

"Коллекция обуви Deichmann — это идеальный выбор для женщин, которые ценят стиль. Модные детали, такие как леопардовый узор или элементы с камнями и лентами, делают обувь изысканной и уникальной".

Кроссовки: от спорта к элегантности

Не стоит забывать и о кроссовках, которые продолжают оставаться в тренде. Они идеально подходят как для спортивного стиля, так и для создания более расслабленного, элегантного образа. К тому же, белый цвет и пастельные оттенки остаются на пике моды, что делает эти модели универсальными для любого сезона.

Балерины в сетке: полюбить или ненавидеть

Не все готовы принять балерины, особенно те, которые выполнены из сетки, как будто сшиты из обычной сетки для покупок. Однако они снова в моде, и дизайнеры уверенно включили их в коллекции этого года. Это модель, которая точно вызовет споры, но для любителей романтического стиля — это реальный тренд.

"В этом сезоне Deichmann представила балерины в стиле ретро с сетчатыми элементами, а также в черно-белых тонах с мягкими ремешками. Если такие модели вам не по душе, всегда можно найти что-то на свой вкус", — отмечает Адела Чихакова.

Змеиный узор: экстравагантность, которая продолжает быть в тренде

Анималистические принты не покидают модные подиумы, и весной 2025 года змеиной узор будет в центре внимания. Этот микротренд продолжается на пике популярности, и если вам нравится экстравагантность, вы сможете найти стильные модели обуви, аксессуаров и даже одежды с этим узором.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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