Весна 2025: мода, которую вы ждали или провал, от которого не спрячешься

Весна уже близко, и самое время обновить свою обувную коллекцию. Какая обувь будет на пике популярности в этом сезоне? Мы разобрали, какие модели станут must-have, и чего вам точно не должно не хватать в вашем гардеробе.
Обувь весной 2025 года сочетает в себе как классику, так и яркие и неожиданные элементы. Для любителей минимализма и элегантности есть отличные варианты в белом, бежевом, голубом и пастельных оттенках. А если вы хотите добавить в образ немного дерзости, вам подойдут модели с животными узорами — леопардовый и змеиной кожи, которые стали настоящим хитом сезона. Эти узоры прекрасно смотрятся на кроссовках, сандалиях, лодочках и сумочках, превращая даже самый простой наряд в нечто особенное.
Как отметила Адела Чихакова, PR-менеджер компании Deichmann:
"Коллекция обуви Deichmann — это идеальный выбор для женщин, которые ценят стиль. Модные детали, такие как леопардовый узор или элементы с камнями и лентами, делают обувь изысканной и уникальной".
Не стоит забывать и о кроссовках, которые продолжают оставаться в тренде. Они идеально подходят как для спортивного стиля, так и для создания более расслабленного, элегантного образа. К тому же, белый цвет и пастельные оттенки остаются на пике моды, что делает эти модели универсальными для любого сезона.
Не все готовы принять балерины, особенно те, которые выполнены из сетки, как будто сшиты из обычной сетки для покупок. Однако они снова в моде, и дизайнеры уверенно включили их в коллекции этого года. Это модель, которая точно вызовет споры, но для любителей романтического стиля — это реальный тренд.
"В этом сезоне Deichmann представила балерины в стиле ретро с сетчатыми элементами, а также в черно-белых тонах с мягкими ремешками. Если такие модели вам не по душе, всегда можно найти что-то на свой вкус", — отмечает Адела Чихакова.
Анималистические принты не покидают модные подиумы, и весной 2025 года змеиной узор будет в центре внимания. Этот микротренд продолжается на пике популярности, и если вам нравится экстравагантность, вы сможете найти стильные модели обуви, аксессуаров и даже одежды с этим узором.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.