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Плоский живот без усилий? Этот простой лайфхак сработает, если вы сделаете это с едой

2:49
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Убрать жировые отложения на животе сложно, и многие из нас пробуют десятки разных методов, но результат часто остаётся невидимым. Личный тренер Рейчел Аттард уверяет, что для похудения важно не только тренироваться, но и внимательно следить за питанием. Она рассказывает, что главное в этом процессе — правильный выбор пищи.

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия

Зачем важен правильный рацион

Когда речь идет о жире на животе, один фактор имеет ключевое значение — это правильное питание. Рейчел Аттард утверждает:

"Если вы тренируетесь, но не обращаете внимания на питание, результат будет слабым или его не будет вовсе".

Это не просто слова, а важная истина для всех, кто хочет избавиться от лишних килограммов.

Почему не удается избавиться от жира на животе

Жировые отложения на животе могут быть следствием множества факторов. Это может быть неправильное питание, недостаток активности, стресс, гормональные изменения или даже недостаток сна. Но даже если с чем-то из этого мы не можем справиться, изменить образ жизни — вполне реально. Например, чрезмерное потребление сахара, рафинированных углеводов и вредных жиров только усиливает проблему.

Как ускорить процесс потери жира

Если мы не тратим больше калорий, чем потребляем, то лишний жир откладывается в нашем теле, особенно в области живота. Упражнения, конечно, важны, но без соблюдения правильного рациона результат будет незначительным. Стресс также играет свою роль, увеличивая уровень кортизола, что приводит к усилению чувства голода.

Какие продукты стоит исключить

Откажитесь от сладких лакомств, алкоголя, жареной пищи, белого риса и мясных полуфабрикатов. Вместо белого риса попробуйте рис с цветной капустой, киноа или коричневый рис. Для замены обработанного мяса лучше выбирать рыбу, курицу или бобовые.

Примерный рацион от Рейчел Аттард

Завтрак: смузи, содержащий 600 калорий, сбалансированные углеводы, белки и жиры. Это её самое калорийное блюдо за день.

Обед: сэндвич с полезными ингредиентами или тост с авокадо, яйцом и фетой. Главное, чтобы в нём было много белка.

Закуска: иногда Рейчел позволяет себе немного сладкого — шоколадный торт.

Ужин: запечённый лосось с рисом и спаржей — отличный вариант для сбалансированного ужина.

Соблюдая эти принципы питания, вы сможете ускорить процесс похудения и добиться заметных результатов. Главное — не забывать, что дисциплина и внимание к деталям важны не меньше, чем тренировки.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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