Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хранение машины зимой: почему гараж – не всегда лучшее решение
Бесплатное удобрение, которое заменит магазинные подкормки
Одна ошибка — и ваш интерьер выглядит как квартира из 90-х: как не превратить стильный ремонт в ретро
Пион — не просто цветок: как он приносит счастье, защищает брак и лечит
Лай — не обязательный бонус: породы собак, которые ведут себя тише, чем кошки
Сдавливание артерий и ещё 2 неочевидные причины боли в висках: как спастись
Почему немцы больше не едут на Балтику? Подлинная причина вас удивит
До последнего украинца — Киев раскрыл планы на перемирие с Россией
Газовые маршруты Европы: как Болгария укрепляет позиции

Будьте смелыми! Пальто, которое добавит элегантности вашему гардеробу

2:31
Моя семья » Красота и стиль

Пальто — это не просто элемент гардероба, это настоящая звезда весеннего сезона. И в этом году оно переживает настоящий ренессанс. Конечно, классический тренчкот остается неизменным фаворитом, но его конкурент — пальто с похожим кроем, но в более легком и минималистичном исполнении — готово занять его место.

Одежда
Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда

Модные изменения: что будет актуально в этом сезоне

Весна диктует нам новые правила. Ставка на многослойность и легкость становится ключевой. Пуховики и плотные пальто уходят в прошлое, а на их место приходят более воздушные и тонкие модели. Вместо двубортных застежек — однобортные, вместо пышных лацканов — аккуратные воротники-стойки и капюшоны.

Французская элегантность и британская сдержанность

Очень современным выбором станет пальто, сочетающее стиль французской элегантности с британской строгостью. Традиционные элементы, такие как пояс, отступают на второй план, а на передний выходит а-образный крой, плавно спадающий по фигуре. Это пальто не просто одежда, а выражение стиля и удобства.

Автомобильное пальто: практичность и стиль

Модель "автомобильного пальто" уходит корнями в прошлое, когда такие вещи носили для защиты от ветра и дождя во время поездок в автомобиле. Сегодня оно сохраняет свою функциональность, но с современными дизайнерскими решениями, такими как капюшон или легкий воротник-стойка. Эта модель подойдет как для повседневной носки, так и для вечерних прогулок по городу.

Цветовая гамма и материалы

Что касается цветовых решений, то пальто этой весной будет радовать разнообразием: от классических бежевых и коричневых оттенков до ярких контрастных цветов и изысканных подкладок, которые могут стать ярким акцентом в вашем образе. Материалы тоже на высоте: поплин, холст, габардин, кожа — идеальны для весеннего сезона.

Как носить пальто: советы по сочетаниям

Такое пальто — идеальный выбор для того, чтобы выглядеть элегантно и стильно, даже если вы выбираете непринужденный, повседневный образ. Подойдет оно и для джинсов, и для льняных брюк, а обувь можно сочетать как с мокасинами, так и с кроссовками. Это универсальный элемент, который добавит утонченности и элегантности вашему наряду.

Уточнения

Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Змеи на участке? Эти методы навсегда закроют им дорогу
Садоводство, цветоводство
Змеи на участке? Эти методы навсегда закроют им дорогу
Этот сорт огурцов даёт ведра урожая уже через 40 дней
Садоводство, цветоводство
Этот сорт огурцов даёт ведра урожая уже через 40 дней
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Новости спорта
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Добить гидру. После взятия Суджи армии РФ не стоит успокаиваться Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Последние материалы
Наркотики и политика — стал известен призыв Китая к США после введения пошлин
Будьте смелыми! Пальто, которое добавит элегантности вашему гардеробу
Приказ ЦРУ: Америка попытается развалить Канаду через соцсети
Добить гидру. После взятия Суджи армии РФ не стоит успокаиваться
Не бойтесь микроволновки! Вот правда, которую вам не расскажут
Фитнес-миф, из-за которого вы теряете время в зале, пока другие качают мышцы без лишних усилий
Радиоактивный зонтик — стало известно, какие города уничтожит ядерное оружие Франции
Не как у всех: необычный способ выращивания рассады, который экономит место и деньги
Забор, который не только защищает, но и генерирует электричество: новый тренд в вашем саду
Неправильный запрет: на этот способ развода от мошенников может попасться каждый
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.