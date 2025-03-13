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Растяжки: бороться или смириться? Разбираем, какие процедуры оправдывают ожидания

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Растяжки — это проблема, с которой сталкиваются многие, независимо от возраста и образа жизни. Они появляются после резкого изменения веса, беременности или гормональных колебаний. Но есть хорошие новости: современные косметологические процедуры помогают сделать их менее заметными.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

Почему появляются растяжки

Растяжки — это микроповреждения дермы, возникающие при быстром растяжении кожи. Они сначала имеют красноватый или пурпурный оттенок, а затем становятся белесыми. Основные причины их появления:

  • Генетическая предрасположенность.
  • Гормональный дисбаланс.
  • Быстрое увеличение или уменьшение объема тела.

Чтобы эффективно справиться с растяжками, косметологи используют аппаратные и инъекционные методики.

Аппаратные методы борьбы с растяжками

Лазерная терапия

  • Один из самых популярных и результативных способов. Лазер стимулирует выработку коллагена и эластина, улучшая текстуру кожи и делая растяжки менее заметными.

Микродермабразия

  • Процедура механического пилинга, которая помогает обновить поверхность кожи и улучшить её тонус.

Радиочастотная терапия (RF-лифтинг)

  • Используется для глубокого прогрева кожи, что способствует её уплотнению и восстановлению эластичности.

Микронидлинг

  • Процедура с использованием микроигл, которые создают микроповреждения, стимулируя естественное обновление кожи.

Инъекционные методы

Плазмолифтинг (PRP-терапия)

  • Этот метод задействует плазму самого пациента, обогащенную тромбоцитами. Процедура ускоряет регенерацию кожи и улучшает её внешний вид.

Инъекции коллагена и гиалуроновой кислоты

  • Помогают повысить упругость кожи и сделать её более увлажнённой, что снижает выраженность растяжек.

Домашний уход: как поддерживать результат

После профессиональных процедур важно правильно ухаживать за кожей:

  • Использовать увлажняющие кремы и масла (с коллагеном, витамином E, гиалуроновой кислотой).
  • Делать массаж для улучшения кровообращения.
  • Принимать контрастный душ, который тонизирует кожу.
  • Соблюдать сбалансированное питание, богатое белком и антиоксидантами.

Каждый из этих методов требует индивидуального подхода. Косметолог подбирает курс процедур в зависимости от типа кожи, стадии растяжек и особенностей организма пациента.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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