Растяжки: бороться или смириться? Разбираем, какие процедуры оправдывают ожидания

Растяжки — это проблема, с которой сталкиваются многие, независимо от возраста и образа жизни. Они появляются после резкого изменения веса, беременности или гормональных колебаний. Но есть хорошие новости: современные косметологические процедуры помогают сделать их менее заметными.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение
Почему появляются растяжки
Растяжки — это микроповреждения дермы, возникающие при быстром растяжении кожи. Они сначала имеют красноватый или пурпурный оттенок, а затем становятся белесыми. Основные причины их появления:
Генетическая предрасположенность.
Гормональный дисбаланс.
Быстрое увеличение или уменьшение объема тела.
Чтобы эффективно справиться с растяжками, косметологи используют аппаратные и инъекционные методики.
Аппаратные методы борьбы с растяжками
Лазерная терапия
Один из самых популярных и результативных способов. Лазер стимулирует выработку коллагена и эластина, улучшая текстуру кожи и делая растяжки менее заметными.
Микродермабразия
Процедура механического пилинга, которая помогает обновить поверхность кожи и улучшить её тонус.
Радиочастотная терапия (RF-лифтинг)
Используется для глубокого прогрева кожи, что способствует её уплотнению и восстановлению эластичности.
Микронидлинг
Процедура с использованием микроигл, которые создают микроповреждения, стимулируя естественное обновление кожи.
Инъекционные методы
Плазмолифтинг (PRP-терапия)
Этот метод задействует плазму самого пациента, обогащенную тромбоцитами. Процедура ускоряет регенерацию кожи и улучшает её внешний вид.
Инъекции коллагена и гиалуроновой кислоты
Помогают повысить упругость кожи и сделать её более увлажнённой, что снижает выраженность растяжек.
Домашний уход: как поддерживать результат
После профессиональных процедур важно правильно ухаживать за кожей:
Использовать увлажняющие кремы и масла (с коллагеном, витамином E, гиалуроновой кислотой).
Делать массаж для улучшения кровообращения.
Принимать контрастный душ, который тонизирует кожу.
Соблюдать сбалансированное питание, богатое белком и антиоксидантами.
Каждый из этих методов требует индивидуального подхода. Косметолог подбирает курс процедур в зависимости от типа кожи, стадии растяжек и особенностей организма пациента.
Уточнения
Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.