Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения

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Солнечные лучи придают коже красивый загар, но вместе с этим они ускоряют старение. Фотостарение — это процесс повреждения кожи ультрафиолетом, который со временем приводит к морщинам, пигментации, сухости и потере упругости. И хотя в молодости кожа выглядит здоровой, последствия длительного воздействия солнца становятся заметными спустя годы. Разбираемся, как защитить кожу и что делать, если повреждения уже появились.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Двойной подбородок

Что такое фотостарение и как оно проявляется

Фотостарение — это процесс преждевременного старения кожи, вызванный длительным и частым воздействием ультрафиолетового излучения. Оно разрушает коллаген и эластин, провоцирует гиперпигментацию, обезвоживает кожу и ускоряет образование морщин.

Как отличить фотостарение от обычного старения

Оно развивается быстрее у людей, которые много времени проводят на солнце без защиты.

Первые признаки могут появиться уже после 25 лет.

Чаще всего страдают лицо, шея, декольте и руки.

Постепенно кожа теряет тонус, становится сухой и покрывается пигментными пятнами.

Повышается риск появления новообразований на коже.

Если не защищать кожу, повреждения становятся необратимыми. Но если начать заботиться о коже заранее, можно минимизировать риск преждевременного старения.

Как солнце разрушает кожу

Фотостарение происходит на клеточном уровне. Оно вызвано разрушением ключевых структур кожи, отвечающих за ее молодость:

Разрушение коллагена и эластина: кожа теряет упругость, появляются морщины.

кожа теряет упругость, появляются морщины. Повреждение ДНК клеток: ускоряется процесс старения, снижается способность кожи к обновлению.

ускоряется процесс старения, снижается способность кожи к обновлению. Образование свободных радикалов: нарушается работа клеток, появляются воспаления.

нарушается работа клеток, появляются воспаления. Гиперпигментация: солнечные лучи активируют меланин, что приводит к появлению темных пятен.

солнечные лучи активируют меланин, что приводит к появлению темных пятен. Обезвоживание: кожа становится сухой, чувствительной и склонной к шелушению.

Важно: повреждения накапливаются, а их последствия становятся видимыми только спустя несколько лет.

Первые признаки фотостарения

Как понять, что ваша кожа начала страдать от солнца:

Глубокие морщины и заломы: особенно в уголках глаз, на лбу и вокруг губ.

особенно в уголках глаз, на лбу и вокруг губ. Пигментные пятна: появляются на лице, руках и зоне декольте.

появляются на лице, руках и зоне декольте. Сухость и шелушение: солнце разрушает липидный барьер кожи.

солнце разрушает липидный барьер кожи. Купероз (сосудистая сетка): ультрафиолет ослабляет стенки капилляров.

ультрафиолет ослабляет стенки капилляров. Шероховатость кожи: эпидермис утолщается и становится грубым.

эпидермис утолщается и становится грубым. Неровный тон лица: кожа может приобрести желтоватый или сероватый оттенок.

Если вы замечаете хотя бы два-три признака, значит, процессы фотостарения уже запущены.

Как защитить кожу от фотостарения?

Фотостарение можно замедлить, если соблюдать несколько простых, но эффективных правил.

Регулярно используйте солнцезащитные средства

SPF 30-50 — обязателен каждый день, даже зимой. В солнечные дни обновляйте защиту каждые 2-3 часа.

Избегайте прямых солнечных лучей

Особенно опасно находиться на солнце с 11:00 до 16:00 — в это время ультрафиолет наиболее агрессивен.

Носите защитную одежду

Шляпы с широкими полями, солнцезащитные очки и легкие натуральные ткани защитят кожу от лишнего UV-излучения.

Увлажняйте кожу

Используйте кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, церамидами, пантенолом, которые предотвращают обезвоживание.

Добавьте антиоксиданты в уход

Антиоксиданты (витамин C, витамин E, ниацинамид, феруловая кислота) нейтрализуют свободные радикалы и защищают клетки.

Регулярно обновляйте кожу

Ретинол, AHA-кислоты и ферментативные пилинги помогают клеткам быстрее обновляться, разглаживают кожу и устраняют пигментацию.

Поддерживайте здоровый образ жизни

Курение, недостаток сна и несбалансированное питание ускоряют процессы старения кожи. Употребление достаточного количества воды и витаминов замедляет фотостарение.

Как восстановить кожу после солнечных повреждений?

Если вы уже столкнулись с признаками фотостарения, не стоит паниковать. Современные косметологические процедуры помогут восстановить кожу:

Маски с гиалуроновой кислотой: для глубокого увлажнения.

для глубокого увлажнения. Сыворотки с витамином C: осветляют пигментные пятна.

осветляют пигментные пятна. Курсы химических пилингов: ускоряют обновление клеток.

ускоряют обновление клеток. Лазерные процедуры и фототерапия: восстанавливают структуру кожи.

восстанавливают структуру кожи. SPF-защита каждый день: предотвращает дальнейшие повреждения.

Фотостарение — это неизбежный процесс, но его можно замедлить. Главный враг кожи — ультрафиолет, и защита от солнца должна стать ежедневной привычкой.

Регулярно используйте SPF.

Увлажняйте и питайте кожу.

Добавьте антиоксиданты и ретинол в уход.

Следите за питанием, пейте больше воды и откажитесь от вредных привычек.

Чем раньше вы начнете заботиться о коже, тем дольше она останется молодой и здоровой.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



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