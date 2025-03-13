Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения

Солнечные лучи придают коже красивый загар, но вместе с этим они ускоряют старение. Фотостарение — это процесс повреждения кожи ультрафиолетом, который со временем приводит к морщинам, пигментации, сухости и потере упругости. И хотя в молодости кожа выглядит здоровой, последствия длительного воздействия солнца становятся заметными спустя годы. Разбираемся, как защитить кожу и что делать, если повреждения уже появились.
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Двойной подбородок
Что такое фотостарение и как оно проявляется
Фотостарение — это процесс преждевременного старения кожи, вызванный длительным и частым воздействием ультрафиолетового излучения. Оно разрушает коллаген и эластин, провоцирует гиперпигментацию, обезвоживает кожу и ускоряет образование морщин.
Как отличить фотостарение от обычного старения
Оно развивается быстрее у людей, которые много времени проводят на солнце без защиты.
Первые признаки могут появиться уже после 25 лет.
Чаще всего страдают лицо, шея, декольте и руки.
Постепенно кожа теряет тонус, становится сухой и покрывается пигментными пятнами.
Повышается риск появления новообразований на коже.
Если не защищать кожу, повреждения становятся необратимыми. Но если начать заботиться о коже заранее, можно минимизировать риск преждевременного старения.
Как солнце разрушает кожу
Фотостарение происходит на клеточном уровне. Оно вызвано разрушением ключевых структур кожи, отвечающих за ее молодость:
Разрушение коллагена и эластина: кожа теряет упругость, появляются морщины.
Повреждение ДНК клеток: ускоряется процесс старения, снижается способность кожи к обновлению.
Образование свободных радикалов: нарушается работа клеток, появляются воспаления.
Гиперпигментация: солнечные лучи активируют меланин, что приводит к появлению темных пятен.
Обезвоживание: кожа становится сухой, чувствительной и склонной к шелушению.
Важно: повреждения накапливаются, а их последствия становятся видимыми только спустя несколько лет.
Первые признаки фотостарения
Как понять, что ваша кожа начала страдать от солнца:
Глубокие морщины и заломы: особенно в уголках глаз, на лбу и вокруг губ.
Пигментные пятна: появляются на лице, руках и зоне декольте.
Сухость и шелушение: солнце разрушает липидный барьер кожи.