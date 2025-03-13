Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая машина — это не всегда лучше. Когда стоит взять б/у
Больше не жду по 5 часов: быстрый способ разморозки мяса, который работает
Это лучшее оборудование для домашнего тренажёрного зала
Трамп решил не продлевать действие лицензии для расчётов за российские энергоресурсы
Тайны Ранко: как маленькая деревня оказалась в центре средневековых войн
Полосатый гаишник: рассказываем, как тигр устроил блокпост посреди трассы
Секрет богатого урожая: эти сорта помидоров приносят до 30 кг с куста
Эфирные масла теперь не портятся: как это изменит рынок натуральной косметики
Ранний признак деменции: утреннее беспокойство может сигнализировать о болезни

Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения

Моя семья » Красота и стиль

Солнечные лучи придают коже красивый загар, но вместе с этим они ускоряют старение. Фотостарение — это процесс повреждения кожи ультрафиолетом, который со временем приводит к морщинам, пигментации, сухости и потере упругости. И хотя в молодости кожа выглядит здоровой, последствия длительного воздействия солнца становятся заметными спустя годы. Разбираемся, как защитить кожу и что делать, если повреждения уже появились.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Что такое фотостарение и как оно проявляется

Фотостарение — это процесс преждевременного старения кожи, вызванный длительным и частым воздействием ультрафиолетового излучения. Оно разрушает коллаген и эластин, провоцирует гиперпигментацию, обезвоживает кожу и ускоряет образование морщин.

Как отличить фотостарение от обычного старения

  • Оно развивается быстрее у людей, которые много времени проводят на солнце без защиты.
  • Первые признаки могут появиться уже после 25 лет.
  • Чаще всего страдают лицо, шея, декольте и руки.
  • Постепенно кожа теряет тонус, становится сухой и покрывается пигментными пятнами.
  • Повышается риск появления новообразований на коже.

Если не защищать кожу, повреждения становятся необратимыми. Но если начать заботиться о коже заранее, можно минимизировать риск преждевременного старения.

Как солнце разрушает кожу

Фотостарение происходит на клеточном уровне. Оно вызвано разрушением ключевых структур кожи, отвечающих за ее молодость:

  • Разрушение коллагена и эластина: кожа теряет упругость, появляются морщины.
  • Повреждение ДНК клеток: ускоряется процесс старения, снижается способность кожи к обновлению.
  • Образование свободных радикалов: нарушается работа клеток, появляются воспаления.
  • Гиперпигментация: солнечные лучи активируют меланин, что приводит к появлению темных пятен.
  • Обезвоживание: кожа становится сухой, чувствительной и склонной к шелушению.

Важно: повреждения накапливаются, а их последствия становятся видимыми только спустя несколько лет.

Первые признаки фотостарения

Как понять, что ваша кожа начала страдать от солнца:

  • Глубокие морщины и заломы: особенно в уголках глаз, на лбу и вокруг губ.
  • Пигментные пятна: появляются на лице, руках и зоне декольте.
  • Сухость и шелушение: солнце разрушает липидный барьер кожи.
  • Купероз (сосудистая сетка): ультрафиолет ослабляет стенки капилляров.
  • Шероховатость кожи: эпидермис утолщается и становится грубым.
  • Неровный тон лица: кожа может приобрести желтоватый или сероватый оттенок.

Если вы замечаете хотя бы два-три признака, значит, процессы фотостарения уже запущены.

Как защитить кожу от фотостарения?

Фотостарение можно замедлить, если соблюдать несколько простых, но эффективных правил.

Регулярно используйте солнцезащитные средства

  • SPF 30-50 — обязателен каждый день, даже зимой. В солнечные дни обновляйте защиту каждые 2-3 часа.

Избегайте прямых солнечных лучей

  • Особенно опасно находиться на солнце с 11:00 до 16:00 — в это время ультрафиолет наиболее агрессивен.

Носите защитную одежду

  • Шляпы с широкими полями, солнцезащитные очки и легкие натуральные ткани защитят кожу от лишнего UV-излучения.

Увлажняйте кожу

  • Используйте кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, церамидами, пантенолом, которые предотвращают обезвоживание.

Добавьте антиоксиданты в уход

  • Антиоксиданты (витамин C, витамин E, ниацинамид, феруловая кислота) нейтрализуют свободные радикалы и защищают клетки.

Регулярно обновляйте кожу

  • Ретинол, AHA-кислоты и ферментативные пилинги помогают клеткам быстрее обновляться, разглаживают кожу и устраняют пигментацию.

Поддерживайте здоровый образ жизни

  • Курение, недостаток сна и несбалансированное питание ускоряют процессы старения кожи. Употребление достаточного количества воды и витаминов замедляет фотостарение.

Как восстановить кожу после солнечных повреждений?

Если вы уже столкнулись с признаками фотостарения, не стоит паниковать. Современные косметологические процедуры помогут восстановить кожу:

  • Маски с гиалуроновой кислотой: для глубокого увлажнения.
  • Сыворотки с витамином C: осветляют пигментные пятна.
  • Курсы химических пилингов: ускоряют обновление клеток.
  • Лазерные процедуры и фототерапия: восстанавливают структуру кожи.
  • SPF-защита каждый день: предотвращает дальнейшие повреждения.

Фотостарение — это неизбежный процесс, но его можно замедлить. Главный враг кожи — ультрафиолет, и защита от солнца должна стать ежедневной привычкой.

  • Регулярно используйте SPF.
  • Увлажняйте и питайте кожу.
  • Добавьте антиоксиданты и ретинол в уход.
  • Следите за питанием, пейте больше воды и откажитесь от вредных привычек.

Чем раньше вы начнете заботиться о коже, тем дольше она останется молодой и здоровой.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде
Наука и техника
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде Аудио 
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Недвижимость
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают Аудио 
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Сводка с фронта: Киев заявил, что ВСУ останутся в Курской области, Путин надел военную форму — это сигнал Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Последние материалы
Новая машина — это не всегда лучше. Когда стоит взять б/у
Больше не жду по 5 часов: быстрый способ разморозки мяса, который работает
Это лучшее оборудование для домашнего тренажёрного зала
Трамп решил не продлевать действие лицензии для расчётов за российские энергоресурсы
Тайны Ранко: как маленькая деревня оказалась в центре средневековых войн
Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения
Полосатый гаишник: рассказываем, как тигр устроил блокпост посреди трассы
Секрет богатого урожая: эти сорта помидоров приносят до 30 кг с куста
Эфирные масла теперь не портятся: как это изменит рынок натуральной косметики
Ранний признак деменции: утреннее беспокойство может сигнализировать о болезни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.