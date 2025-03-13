Минус поход в салон, плюс идеальный цвет: всё о домашнем окрашивании

Превратить волосы в новый цвет можно без похода в салон — достаточно правильно выбрать краску, подготовить инструменты и соблюдать все этапы окрашивания. Разберём, как покрасить волосы дома и избежать распространённых ошибок.
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Вишнёвые волосы
Выбираем краску для волос
Сначала нужно определиться с типом краски
Аммиачная: стойкая, заменяет естественный пигмент новым, подходит для закрашивания седины.
Безаммиачная: мягче воздействует на волосы, не разрушает структуру, но быстрее смывается.
Определяем цвет по цветотипу
Лето: блонд, светло-русый, шоколадные оттенки.
Осень: золотые, медные, каштановые оттенки.
Зима: чёрный, тёмно-коричневый.
Весна: тёплый русый, медовый, карамельный.
Что понадобится для домашнего окрашивания
Пластиковая или силиконовая ёмкость: для смешивания краски.
Кисточки: широкая и тонкая для работы с отдельными прядями.
Перчатки: защищают кожу рук от окрашивания.
Зажимы: помогают разделить волосы на секции.
Фольга: используется для сложных техник окрашивания.
Пеньюар или старая одежда: чтобы не испачкаться.
Как покрасить волосы по всей длине: пошаговая инструкция
Подготовка
Прочитайте инструкцию, проведите тест на аллергию.
Смешайте краску и проявитель до однородной массы.
Разделите волосы на 4 секции, сделав проборы крест-накрест.
Нанесение краски
Начните с затылочной зоны, отделяя тонкие пряди.
После прокрашивания корней распределите краску по длине с помощью расчески.
Выдержите время согласно инструкции, за пару минут до конца слегка увлажните волосы и помассируйте.
Завершение
Промойте волосы тёплой водой с шампунем.
Нанесите бальзам (обычно идёт в комплекте).
Как правильно красить отросшие корни
Смешайте краску и проявитель.
Разделите волосы на 4 секции.
Нанесите краску вдоль линии роста волос, затем проработайте корни по проборам.
Прокрасьте каждую секцию, слегка растягивая краску по длине.
Выдержите нужное время, затем смойте тёплой водой и используйте бальзам.
Совет: освежить цвет по длине можно безаммиачной краской.
Как покрасить отдельные пряди (омбре, мелирование и др.)
Выберите технику окрашивания и подготовьте краску.
Оставьте только окрашиваемые пряди, остальные уберите под зажимы.
Начинайте прокрашивать с нижних слоёв, фиксируя пряди в фольге.
Дождитесь завершения времени выдержки, затем тщательно промойте волосы и нанесите кондиционер.
Как покрасить волосы без краски
Тоник и оттеночный шампунь: быстро меняют оттенок, не повреждая волосы.
Цветная тушь и мелки: легко наносятся и смываются водой.
Хна и басма: натуральные красители с уходовым эффектом.
Уход за окрашенными волосами
Мойте голову не чаще 1 раза в 3 дня - это продлит стойкость цвета.
Сушите волосы естественным путём или на низком температурном режиме.
Избегайте горячих укладок в первые дни после окрашивания.
Используйте бессульфатный шампунь, чтобы дольше сохранить цвет.
Блондинкам стоит применять шампунь для нейтрализации желтизны.
Наносите кондиционер после каждого мытья, маски — 1-2 раза в неделю.
Частые ошибки при окрашивании
Наносить краску на грязные волосы: цвет может лечь неравномерно.
Использовать старую краску: она может окислиться.
Экономить на красителе: не хватит на пористые волосы.
Держать краску дольше, чем указано: можно пересушить волосы.
Наносить краскус теменной зоны: лучше начинать с затылка.
Пренебрегать защитой кожии тестом на аллергию.
Использовать металлические инструменты: они окисляют краску.
Уточнения
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью.