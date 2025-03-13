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Минус поход в салон, плюс идеальный цвет: всё о домашнем окрашивании

Моя семья » Красота и стиль

Превратить волосы в новый цвет можно без похода в салон — достаточно правильно выбрать краску, подготовить инструменты и соблюдать все этапы окрашивания. Разберём, как покрасить волосы дома и избежать распространённых ошибок.

Вишнёвые волосы
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишнёвые волосы

Выбираем краску для волос

Сначала нужно определиться с типом краски

  • Аммиачная: стойкая, заменяет естественный пигмент новым, подходит для закрашивания седины.
  • Безаммиачная: мягче воздействует на волосы, не разрушает структуру, но быстрее смывается.

Определяем цвет по цветотипу

  • Лето: блонд, светло-русый, шоколадные оттенки.
  • Осень: золотые, медные, каштановые оттенки.
  • Зима: чёрный, тёмно-коричневый.
  • Весна: тёплый русый, медовый, карамельный.

Что понадобится для домашнего окрашивания

  • Пластиковая или силиконовая ёмкость: для смешивания краски.
  • Кисточки: широкая и тонкая для работы с отдельными прядями.
  • Перчатки: защищают кожу рук от окрашивания.
  • Зажимы: помогают разделить волосы на секции.
  • Фольга: используется для сложных техник окрашивания.
  • Пеньюар или старая одежда: чтобы не испачкаться.

Как покрасить волосы по всей длине: пошаговая инструкция

Подготовка

  • Прочитайте инструкцию, проведите тест на аллергию.
  • Смешайте краску и проявитель до однородной массы.
  • Разделите волосы на 4 секции, сделав проборы крест-накрест.

Нанесение краски

  • Начните с затылочной зоны, отделяя тонкие пряди.
  • После прокрашивания корней распределите краску по длине с помощью расчески.
  • Выдержите время согласно инструкции, за пару минут до конца слегка увлажните волосы и помассируйте.

Завершение

  • Промойте волосы тёплой водой с шампунем.
  • Нанесите бальзам (обычно идёт в комплекте).

Как правильно красить отросшие корни

  • Смешайте краску и проявитель.
  • Разделите волосы на 4 секции.
  • Нанесите краску вдоль линии роста волос, затем проработайте корни по проборам.
  • Прокрасьте каждую секцию, слегка растягивая краску по длине.
  • Выдержите нужное время, затем смойте тёплой водой и используйте бальзам.

Совет: освежить цвет по длине можно безаммиачной краской.

Как покрасить отдельные пряди (омбре, мелирование и др.)

  • Выберите технику окрашивания и подготовьте краску.
  • Оставьте только окрашиваемые пряди, остальные уберите под зажимы.
  • Начинайте прокрашивать с нижних слоёв, фиксируя пряди в фольге.
  • Дождитесь завершения времени выдержки, затем тщательно промойте волосы и нанесите кондиционер.

Как покрасить волосы без краски

  • Тоник и оттеночный шампунь: быстро меняют оттенок, не повреждая волосы.
  • Цветная тушь и мелки: легко наносятся и смываются водой.
  • Хна и басма: натуральные красители с уходовым эффектом.

Уход за окрашенными волосами

  • Мойте голову не чаще 1 раза в 3 дня - это продлит стойкость цвета.
  • Сушите волосы естественным путём или на низком температурном режиме.
  • Избегайте горячих укладок в первые дни после окрашивания.
  • Используйте бессульфатный шампунь, чтобы дольше сохранить цвет.
  • Блондинкам стоит применять шампунь для нейтрализации желтизны.
  • Наносите кондиционер после каждого мытья, маски — 1-2 раза в неделю.

Частые ошибки при окрашивании

  • Наносить краску на грязные волосы: цвет может лечь неравномерно.
  • Использовать старую краску: она может окислиться.
  • Экономить на красителе: не хватит на пористые волосы.
  • Держать краску дольше, чем указано: можно пересушить волосы.
  • Наносить краску с теменной зоны: лучше начинать с затылка.
  • Пренебрегать защитой кожи и тестом на аллергию.
  • Использовать металлические инструменты: они окисляют краску.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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