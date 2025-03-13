Минус поход в салон, плюс идеальный цвет: всё о домашнем окрашивании

Превратить волосы в новый цвет можно без похода в салон — достаточно правильно выбрать краску, подготовить инструменты и соблюдать все этапы окрашивания. Разберём, как покрасить волосы дома и избежать распространённых ошибок.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вишнёвые волосы

Выбираем краску для волос

Сначала нужно определиться с типом краски

Аммиачная: стойкая, заменяет естественный пигмент новым, подходит для закрашивания седины.

стойкая, заменяет естественный пигмент новым, подходит для закрашивания седины. Безаммиачная: мягче воздействует на волосы, не разрушает структуру, но быстрее смывается.

Определяем цвет по цветотипу

Лето: блонд, светло-русый, шоколадные оттенки.

блонд, светло-русый, шоколадные оттенки. Осень: золотые, медные, каштановые оттенки.

золотые, медные, каштановые оттенки. Зима: чёрный, тёмно-коричневый.

чёрный, тёмно-коричневый. Весна: тёплый русый, медовый, карамельный.

Что понадобится для домашнего окрашивания

Пластиковая или силиконовая ёмкость: для смешивания краски.

для смешивания краски. Кисточки: широкая и тонкая для работы с отдельными прядями.

широкая и тонкая для работы с отдельными прядями. Перчатки: защищают кожу рук от окрашивания.

защищают кожу рук от окрашивания. Зажимы: помогают разделить волосы на секции.

помогают разделить волосы на секции. Фольга: используется для сложных техник окрашивания.

используется для сложных техник окрашивания. Пеньюар или старая одежда: чтобы не испачкаться.

Как покрасить волосы по всей длине: пошаговая инструкция

Подготовка

Прочитайте инструкцию, проведите тест на аллергию.

Смешайте краску и проявитель до однородной массы.

Разделите волосы на 4 секции, сделав проборы крест-накрест.

Нанесение краски

Начните с затылочной зоны, отделяя тонкие пряди.

После прокрашивания корней распределите краску по длине с помощью расчески.

Выдержите время согласно инструкции, за пару минут до конца слегка увлажните волосы и помассируйте.

Завершение

Промойте волосы тёплой водой с шампунем.

Нанесите бальзам (обычно идёт в комплекте).

Как правильно красить отросшие корни

Смешайте краску и проявитель.

Разделите волосы на 4 секции.

Нанесите краску вдоль линии роста волос, затем проработайте корни по проборам.

Прокрасьте каждую секцию, слегка растягивая краску по длине.

Выдержите нужное время, затем смойте тёплой водой и используйте бальзам.

Совет: освежить цвет по длине можно безаммиачной краской.

Как покрасить отдельные пряди (омбре, мелирование и др.)

Выберите технику окрашивания и подготовьте краску.

Оставьте только окрашиваемые пряди, остальные уберите под зажимы.

Начинайте прокрашивать с нижних слоёв, фиксируя пряди в фольге.

Дождитесь завершения времени выдержки, затем тщательно промойте волосы и нанесите кондиционер.

Как покрасить волосы без краски

Тоник и оттеночный шампунь: быстро меняют оттенок, не повреждая волосы.

быстро меняют оттенок, не повреждая волосы. Цветная тушь и мелки: легко наносятся и смываются водой.

легко наносятся и смываются водой. Хна и басма: натуральные красители с уходовым эффектом.

Уход за окрашенными волосами

Мойте голову не чаще 1 раза в 3 дня - это продлит стойкость цвета.

- это продлит стойкость цвета. Сушите волосы естественным путём или на низком температурном режиме.

или на низком температурном режиме. Избегайте горячих укладок в первые дни после окрашивания.

в первые дни после окрашивания. Используйте бессульфатный шампунь , чтобы дольше сохранить цвет.

, чтобы дольше сохранить цвет. Блондинкам стоит применять шампунь для нейтрализации желтизны.

стоит применять шампунь для нейтрализации желтизны. Наносите кондиционер после каждого мытья, маски — 1-2 раза в неделю.

Частые ошибки при окрашивании

Наносить краску на грязные волосы: цвет может лечь неравномерно.

цвет может лечь неравномерно. Использовать старую краску: она может окислиться.

она может окислиться. Экономить на красителе: не хватит на пористые волосы.

не хватит на пористые волосы. Держать краску дольше, чем указано: можно пересушить волосы.

можно пересушить волосы. Наносить краску с теменной зоны : лучше начинать с затылка.

: лучше начинать с затылка. Пренебрегать защитой кожи и тестом на аллергию .

. Использовать металлические инструменты: они окисляют краску.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью.



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