Обновляем гардероб: эти вещи будут носить все этой весной

Весна уже на горизонте, а значит, самое время обновить гардероб! В этом году дизайнеры предлагают нечто свежее и неожиданное. Встречаем главные модные тренды весны 2025: от смелых оттенков до винтажной эстетики, которая окунёт нас в атмосферу старого Голливуда.
Пора добавить в гардероб немного солнечного тепла! Масляно-жёлтый — идеальный баланс между мягким пастельным и насыщенным тёплым оттенком. Он не кричащий, но при этом освежает образ и делает его более стильным.
Официальные костюмы больше не ассоциируются с жёсткими линиями и строгим офисным дресс-кодом. Теперь это сочетание расслабленных жакетов, свободных брюк и классических рубашек с удобной обувью и аксессуарами.
Коттеджкор отходит на второй план — на смену ему приходит стиль, вдохновлённый Италией 50-60-х годов. Это тонкие силуэты, элегантные юбки-карандаш, шелковые шарфы и акцент на женственность.
Казалось бы, белая обувь — не самый практичный вариант, но дизайнеры сделали её главным трендом сезона. Белые балетки, мокасины и туфли на каблуке — всё это будет в центре внимания весной 2025 года.
Этот принт снова в тренде, но теперь он подаётся в обновлённом виде. Варианта два: либо смелые сочетания с другими узорами, либо классические женственные силуэты в духе французского шика.
Эти пять трендов создадут свежий, стильный образ, без привычных цветочных мотивов. Масляно-жёлтый цвет, расслабленный деловой стиль, нотки итальянской элегантности, белые туфли и новый взгляд на горошек — вот что сделает весну 2025 модной и неповторимой.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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