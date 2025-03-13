Обновляем гардероб: эти вещи будут носить все этой весной

3:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна уже на горизонте, а значит, самое время обновить гардероб! В этом году дизайнеры предлагают нечто свежее и неожиданное. Встречаем главные модные тренды весны 2025: от смелых оттенков до винтажной эстетики, которая окунёт нас в атмосферу старого Голливуда.

Фото: Designed by Freepik by bristekjegor is licensed under Public domian Девушка в пальто

Масляно-жёлтый — главный цвет сезона

Пора добавить в гардероб немного солнечного тепла! Масляно-жёлтый — идеальный баланс между мягким пастельным и насыщенным тёплым оттенком. Он не кричащий, но при этом освежает образ и делает его более стильным.

Как носить

Свитер в этом цвете отлично сочетается с белыми или бежевыми брюками.

Для более сдержанного эффекта можно выбрать аксессуары — сумку или туфли масляно-жёлтого оттенка.

Деловой стиль 2.0: комфортная элегантность

Официальные костюмы больше не ассоциируются с жёсткими линиями и строгим офисным дресс-кодом. Теперь это сочетание расслабленных жакетов, свободных брюк и классических рубашек с удобной обувью и аксессуарами.

Как носить

Основа образа — качественная белая рубашка.

Жакет носим расстёгнутым, а строгие туфли заменяем на кроссовки или лоферы.

Завершаем образ минималистичной сумкой-тоут.

Возрождение эстетики La Dolce Vita

Коттеджкор отходит на второй план — на смену ему приходит стиль, вдохновлённый Италией 50-60-х годов. Это тонкие силуэты, элегантные юбки-карандаш, шелковые шарфы и акцент на женственность.

Как носить

Подчёркиваем талию ремнями.

Выбираем винтажные аксессуары — солнцезащитные очки "кошачий глаз", жемчужные серьги, туфли с открытой пяткой.

Вещи из кружева и атласа добавят образу утончённости.

Белые туфли — неожиданный фаворит подиумов

Казалось бы, белая обувь — не самый практичный вариант, но дизайнеры сделали её главным трендом сезона. Белые балетки, мокасины и туфли на каблуке — всё это будет в центре внимания весной 2025 года.

Как носить

Для элегантного образа сочетайте белую обувь с пастельными оттенками.

Если хочется контраста — попробуйте носить её с полностью чёрным аутфитом.

Горошек, но с изюминкой

Этот принт снова в тренде, но теперь он подаётся в обновлённом виде. Варианта два: либо смелые сочетания с другими узорами, либо классические женственные силуэты в духе французского шика.

Как носить

Для яркого образа комбинируйте горошек с полосками или даже леопардовым принтом.

Если хочется более сдержанного, но стильного наряда — выбирайте платье в горошек с минимальными аксессуарами.

Весна 2025: время обновлять гардероб!

Эти пять трендов создадут свежий, стильный образ, без привычных цветочных мотивов. Масляно-жёлтый цвет, расслабленный деловой стиль, нотки итальянской элегантности, белые туфли и новый взгляд на горошек — вот что сделает весну 2025 модной и неповторимой.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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