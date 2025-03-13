Возвращение чёлок: откройте для себя самые стильные и трендовые варианты этого года

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чёлки, когда-то популярные в различные исторические эпохи, снова возвращаются в моду. В 2025 году они приобретают новые формы и стили, которые идеально подходят для любого типа волос. Это обновление тренда обещает быть не только стильным, но и практичным, привнося свежий взгляд на знакомый элемент причёски.

Фото: https://www.freepik.com by arthurhidden Девушка

Как выбрать подходящую форму чёлки?

В 2025 году акцент смещается на лёгкость и естественность. Остроконечные, густые или жесткие чёлки уходят в прошлое, уступая место мягким и воздушным вариантам. Лёгкие рваные чёлки с плавным переходом станут особенно популярными среди обладательниц длинных и средних волос.

Более структурированные чёлки

Для обладательниц коротких стрижек в тренде будут прямые и четко очерченные чёлки. Такой стиль привнесет драматичность в образ и подчеркнёт геометричность причёски. Это отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть смело и уверенно.

Чёлка с текстурой и объёмом

Одним из самых актуальных трендов в 2025 году будет текстурированная чёлка. Она идеально подходит для женщин, стремящихся добавить объём и легкость в своим волосам. Этот вариант подчеркнёт натуральный стиль и позволит добавить лёгкости в образ.

Важно выбрать подходящий вариант, который гармонично впишется в стиль и образ. Новый тренд на чёлки подарит возможность экспериментировать и находить свой идеальный стиль.

Уточнения

Чёлка — необязательный элемент причёски в виде волос, ниспадающих на лоб или щёки.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.