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Революция в косметологии: генетические тесты для подбора идеального ухода за кожей

1:42
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы генетические тесты становятся все более популярными в косметологии. От выбора подходящих средств по уходу до рекомендаций по косметологическим процедурам — генетика обещает персонализированный подход, что вызывает у потребителей разные эмоции. Но стоит ли верить всему, что обещают эти тесты? Разберемся, как генетика влияет на выбор косметологических процедур и стоит ли полагаться на ее результаты.

Пенка для умывания
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Пенка для умывания

Генетика и косметология: что обещают тесты?

Генетические тесты для выбора косметологических процедур основываются на анализе ДНК. Они обещают помочь подобрать оптимальные средства ухода и процедуры в зависимости от индивидуальных особенностей организма, таких как склонность к старению, пигментации и чувствительности кожи. Это может звучать как революционный подход, направленный на улучшение качества ухода за кожей.

Будущее или маркетинг?

Несмотря на привлекательность этих тестов, многие специалисты утверждают, что они ещё е дают чётких и надежных результатов. Генетические особенности человека играют роль в состоянии кожи, однако окружающая среда, образ жизни и уход — также важные факторы. Таким образом, хотя генетика имеет значение, важно не полагаться исключительно на тесты при выборе процедур.

Генетические тесты для выбора косметологических процедур пока что являются интересной, но не окончательной истиной в сфере ухода за кожей. Они могут быть полезными, но не должны заменить советы опытных специалистов и проверенные методы ухода.

Уточнения

Косметология — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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